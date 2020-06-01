Учреждения СПО ЛНР планируют принять на обучение более 9 тыс. человек – Минобразования

Образовательные учреждения среднего профессионального образования (СПО) ЛНР планируют в 2020 году принять на обучение более девяти тыс. человек. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки ЛНР.

"В 2020 году образовательные учреждения среднего профессионального образования планируют принять на обучение более 9 000 обучающихся", – говорится в сообщении.

В Министерстве напомнили, что среднее профессиональное образование в ЛНР реализуется по двум уровням образовательных программ: подготовки квалифицированных рабочих, служащих, а также подготовки специалистов среднего звена.

"Реализуя образовательные программы по 51 профессии (с присвоением 93 квалификаций) и 88 специальностям, образовательные учреждения СПО удовлетворяют потребности предприятий в квалифицированных рабочих и специалистах среднего звена по 20 отраслевым направлениям", – уточнили в ведомстве.

Прием заявлений и документов в рамках вступительной кампании 2020 года осуществляется:

- с 20 июня до 15 августа – по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих;

- с 26 июня до 9 августа – для очной формы обучения по программам подготовки специалистов среднего звена;

- до 1 августа – для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования, требующим определенных творческих способностей.

"В случае наличия свободных мест в образовательных организациях (учреждениях) Министерством образования и науки ЛНР будет продлен прием документов до 1 октября 2020 года", – проинформировали в ведомстве.

Там уточнили, что в связи с режимом повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, согласно приказу Минобразования, поступающие вправе предоставить заявление о приеме, а также документы, необходимые для поступления, лично (при условии выполнения в образовательном учреждении мер по обеспечению санитарно-эпидемического благополучия), через операторов почтовой связи общего пользования, по электронной почте, а также посредством использования программы "Абитуриент".

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 8,8 млн, из них более 465 тыс. скончались. В ЛНР подтвержден 471 случай заражения коронавирусом.

С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции власти Республики ввели режим повышенной готовности и предприняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы госорганов, предприятий, учреждений, транспорта. К настоящему времени на фоне улучшения ситуации с распространением инфекции большая часть ограничительных мер значительно смягчена.

Министерство здравоохранения ЛНР заявило, что ситуация с коронавирусом в Республике полностью стабилизировалась и находится под контролем Правительства и врачей.

22 июня — Луганск