Председатель ОП ЛНР Алексей Карякин: "Общественная палата стала механизмом взаимодействия общественности и властей"

Об итогах первого года работы Общественной палаты (ОП) ЛНР ЛуганскИнформЦентру рассказывает председатель этого консультативно-совещательного органа Алексей Карякин.ФОРМИРОВАНИЕ И СТАНОВЛЕНИЕСегодня, в первую годовщину создания, ОП ЛНР провела пленарное заседание, на котором подвела итоги работы за минувший годе. Так совпало, что это значимое для нас событие пришлось на скорбную дату - 79-ю годовщину начала Великой Отечественной войны. Именно в этот день летом 1941 года началась самая кровопролитная и страшная война в истории человечества. Поэтому мы начали наше собрание с минуты молчания и почтили память всех павших в этой страшной войне.За прошедший год мы прошли все этапы формирования и становления консультативно-совещательного органа, достигли довольно неплохих результатов и, самое главное, оправдали оказанное нам доверие. Нам удалось стать дополнительным механизмом для взаимодействия между общественностью и властью Республики. Показательно, что в сегодняшнем заседании приняли участие глава Республики Леонид Иванович Пасечник и советник главы ЛНР Марина Викторовна Филиппова. Также участники получили поздравительный адрес от председателя Общественной палаты ДНР Александра Кофмана.ОТ НАСЕЛЕНИЯ – К ВЛАСТЯМЕще на первом пленарном заседании глава Республики назвал нас своими помощниками. Именно поэтому, выполняя его поручения, мы установили прямые контакты с жителями всех территорий ЛНР. Эта крепкая связь позволяет нам четко определять проблемные вопросы жителей Республики и еженедельно предоставлять информацию о социальной напряженности в городах и районах ЛНР, а также проводить мониторинг цен на социально значимые товары на рынках Республики.Наша основная цель – защита прав и интересов каждого жителя Республики. Мы прилагаем максимальные усилия для того, чтобы донести до представителей властей ЛНР информацию от населения. Именно поэтому мы обратили особое внимание на сотрудничество с Правительством, Народным Советом, министерствами, ведомствами и администрациями городов и районов Республики.Мы передали в Народный Совет вариант законопроекта "О меценатской деятельности в ЛНР". Общественная палата совместно с представителями Народного Совета, Министерства образования и науки и Министерства здравоохранения ЛНР участвовала в рабочей группе, задачей которой было рассмотрение вопроса о создании СанПиНов (санитарно-эпидемиологических правил и норм) ЛНР. В ближайшее время этот вопрос будет решен на государственном уровне.В августе 2019 года мы выступили организаторами круглого стола "Активизация интеграционных процессов между ЛНР и РФ", посвященного реализации интеграционной программы по взаимодействию Донбасса с Российской Федерацией. В конце января мы провели общественное обсуждение в администрации Луганска и рассмотрели эскизные проекты стелы "Луганск – Город-Герой" и бюста первому главе ЛНР Валерию Болотову.ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕМы взяли на себя обязательство создать базу данных первых ополченцев и участников Русской весны 2014 года. К нам еженедельно поступают данные участников боевых действий. Все тщательно проверяем и формируем реестр, в котором сегодня собраны данные более 1600 человек, и работа в этом направлении продолжается.Занимаясь вопросами социальной и экономической поддержки граждан, до момента отмены оплаты государственной пошлины для получения российского гражданства в упрошенном порядке, мы оказывали содействие в бесплатном получении паспортов для участников Русской весны, наладив сотрудничество с фондом "Созидание".Мы чтим и помним нашу историю, прилагаем максимальные усилия для увековечивания памятных и важных событий в истории нашей Республики.ОП ЛНР ходатайствовала перед главой Республики о награждении медалями 100 участников Чернухино-Дебальцевской операции и Русской весны, а также всех председателей ветеранских организаций Республики. Сотрудники аппарата ОП организовали награждение государственными наградами участников Чернухино-Дебальцевской операции, Русской весны 2014 года, председателей ветеранских организаций и ветеранов Великой Отечественной войны.Накануне шестой годовщины принятия Конституции ЛНР мы предложили установить 18 мая памятную дату – День Конституции Луганской Народной Республики.Председатель комиссии по социальной политике и благотворительности Галина Григорова сопроводила ветеранов Великой Отечественной войны на 14-й Бал Победителей, который состоялся в Москве. Как видите мы активно работаем в этом направлении.СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКАОказывая социальную поддержку жителям Республики, мы провели акцию "Пасхальные встречи", в ходе которой доставили более двух тысяч куличей не только в прифронтовые церкви и монастыри, но и в дома инвалидов, детскую больницу, людям, попавшим в сложные жизненные обстоятельства.Председатель комиссии по культуре, науке и образованию Глеб Бобров передал более пяти с половиной тысяч книг в библиотеки прифронтовых городов и поселков и в кадетские корпуса.Провели акцию "Волшебником может стать каждый", где 80 детей с ограниченными возможностями здоровья из Стаханова осуществили свои детские мечты и получили подарки, которые сами указали в письмах.Особое внимание мы уделяем духовному, культурному и патриотическому направлению. Например, совместно с Союзом писателей ЛНР и творческим коллективом Луганской академической филармонии мы организовали и провели пять концертов выездной агитбригады в прифронтовых городах и селах Республики.В конце ноября был запущен проект "Рождественские встречи", где встречались со священнослужителями в церковных приходах на прифронтовых территориях.Член комиссии по социальной политике и благотворительности Александр Шапка выступил инициатором создания памятника погибшим ополченцам в поселке Чернухино, открытие которого состоялось 18 февраля 2020 года - в пятую годовщину окончания Чернухино-Дебальцевской операции.ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫМы также уделяем особое внимание налаживанию сотрудничества и улучшению интеграционных процессов. На сегодня подписаны соглашения о сотрудничестве с Республиканской организацией ветеранов ЛНР, Общественной палатой ДНР и шестью субъектами РФ.По поручению главы Республики мы организовали доставку каменного монолита в Подольск Московской области для создания Сада камней Памяти и Славы, целью которого является увековечивание героической истории Республики, сохранение доблестной памяти участников военных операций, а также укрепление интеграционных связей с Российской Федерацией.Также ОП оказала содействие в проведении выставки рисунков детей Республики в Совете Федерации и Государственной Думе Федерального Собрания РФ.Член комиссии по социальной политике и благотворительности Олег Скакун и активисты России в рамках автопробега "Святая Русь" посетили крупные и исторически значимые города России.Заместитель председателя палаты Лина Вокалова приняла участие в съезде Общероссийской общественной организации "Ассоциация учителей литературы и русского языка", организованной ОП РФ. А заместитель председателя комиссии по развитию культуры, образования и науки Инна Кирпич приняла участие в первом Международном конгрессе волонтеров культуры и медиа в Ростове-на-Дону. И это только малая часть мероприятий, направленных на улучшение интеграционных процессов.В УСЛОВИЯХ КАРАНТИНАМы продолжили свою деятельность и в условиях режима повышенной готовности, введенного из-за угрозы распространением коронавирусной инфекции, перейдя на удаленный формат работы. Провели дистанционное пленарное заседание и наладили коммуникацию, используя современные инновационные технологии.ГОТОВЫ К ЛЮБЫМ ВЫЗОВАМВ целом за год представители консультативно-совещательного органа приняли участие практически в 500 мероприятиях и проектах. За отчетный период в средствах массовой информации было распространено более четырех с половиной тысяч публикаций и телесюжетов о деятельности ОП ЛНР.И это только ключевые мероприятия, где были задействованы наши коллеги.Мы готовы к любым вызовам. Наша работа будет продолжена.***Глава ЛНР Леонид Пасечник 30 марта 2019 года подписал закон "Об Общественной палате Луганской Народной Республики", принятый накануне Народным Советом. 19 июня ОП завершила формирование консультативно-совещательного органа, а 24 июня провела первое заседание, в ходе которого председателем ОП был избран Алексей Карякин.Подробно ознакомиться с деятельностью ОП можно на сайте Общественной палаты ЛНР.22 июня — Луганск