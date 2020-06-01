Спецгашение блока марок, посвященного герою Сталинградской битвы, прошло в Антраците (ФОТО)

Специальное гашение блока художественных почтовых марок, посвященного герою Сталинградской битвы, почетному гражданину Антрацита Вадиму Ткаленко, прошло в администрации Антрацита и Антрацитовского района. Об этом сообщили в горрайонной администрации.В спецгашении приняли участие глава администрации Антрацита и Антрацитовского района Сергей Саенко, депутат Народного Совета ЛНР Елена Рахмукова, прокурор Антрацитовской горрайонной прокуратуры Павел Шмаргун и почетный гражданин города, внук героя Александр Ткаленко."На почтовом блоке изображена художественная картина с изображением Вадима Яковлевича Ткаленко, фрагмент диорамы Сталинградской битвы в Музее Победы на Поклонной горе в Москве, знак серии "75 лет Победы в ВОВ", а также размещена почтовая марка "Ткаленко Вадим Яковлевич", - рассказала участникам мероприятия инженер группы маркетинга Центра почтовой связи № 3 государственного унитарного предприятия "Почта ЛНР" Татьяна Ефременкова.В завершение мероприятия глава горрайонной администрации передал один экземпляр марки в Антрацитовский городской исторический музей.Вадим Ткаленко (1918 – 1993) – герой Сталинградской битвы, командир батальона, подполковник. Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Суворова III степени. После войны руководил восстановлением, реконструкцией и строительством шахт Донбасса, возглавлял управление "Шахтоспецмонтаж". В мирное время награжден знаками "Шахтерская слава" II и III степени, а также медалью "За восстановление шахт Донбасса". Почетный гражданин Антрацита.22 июня — Луганск