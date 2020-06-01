В Севастополе два отделения больницы закрыты на карантин из-за COVID у двух медиков

"Отделения закрыты на госпитализацию и на выписку", — сообщил Шеховцов.

В Севастополе диагноз COVID-19 подтвердился у двух сотрудников 1-й городской больницы. Об этом сообщил начальник департамента здравоохранения города Сергей Шеховцов.Известно, что один из заразившихся медиков работает в отделении офтальмологии, второй в урологии. Из-за этого два отделения больницы, которые находятся в отдельных зданиях, превратили в обсерваторы на две недели.Как сообщалось ранее, сотрудники 1-й горбольницы живут в гостинице "Крым" и работают вахтовым методом. Эту систему запустили с начала распространения коронавируса в городе.По словам Шеховцова, с сегодняшнего дня в Севастополе возобновилась плановая работа поликлиник и больниц, но горожан просят без особой необходимости не посещать их. Если повышается температура, то нужно вызвать врача на дом.