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В Севастополе два отделения больницы закрыты на карантин из-за COVID у двух медиков

Sergey Сегодня, 19:3023Новости
В Севастополе два отделения больницы закрыты на карантин из-за COVID у двух медиков

В Севастополе диагноз COVID-19 подтвердился у двух сотрудников 1-й городской больницы. Об этом сообщил начальник департамента здравоохранения города Сергей Шеховцов.
Известно, что один из заразившихся медиков работает в отделении офтальмологии, второй в урологии. Из-за этого два отделения больницы, которые находятся в отдельных зданиях, превратили в обсерваторы на две недели.
"Отделения закрыты на госпитализацию и на выписку", — сообщил Шеховцов.

Как сообщалось ранее, сотрудники 1-й горбольницы живут в гостинице "Крым" и работают вахтовым методом. Эту систему запустили с начала распространения коронавируса в городе.
По словам Шеховцова, с сегодняшнего дня в Севастополе возобновилась плановая работа поликлиник и больниц, но горожан просят без особой необходимости не посещать их. Если повышается температура, то нужно вызвать врача на дом.

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