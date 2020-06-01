"Варвары" и "Цивилизаторы"

22 июня 1941 года под победный гром орудий и жизнеутверждающий "Хорст Вессель" 5 434 729 цэеуропейцев перешли границу СССР, чтобы принести на кончиках своих штыков свет цивилизации "совковым ватникам" и "колорадам".Запад, отягощенный светлыми помыслами о всеобщей толерантной любви народов между собой, постоянно пытался донести огонь европейского просвещения куда только мог дотянуться. За последнее тысячелетие свет цивилизации нисколько не изменился по своим последствиям. Изменились лишь средства его доставки нецивилизованным народам.По обыкновению, типичных русских дикарей, кто был без оружия, всех до последнего сгоняли в местную церковь, конюшню или большой сарай вместе с женщинами и детьми — и зажигали огонь просвещения с четырех сторон. Это позволяло просветить одновременно всех жителей деревни или даже целый городской район.При этом ни одно животное из лошадей, коров и коз не страдало, находясь под наблюдением и охраной специально выделенных конюхов и пастухов, служивших прообразом защитников прав животных.Свободолюбивая Латвия не осталась в стороне от процесса просвещения славянских дикарей, отрядив для нелегкой миссионерской деятельности наиболее идеологически подготовленных и нордически стойких «лачплесисов». С летописями о славных делах борцов за просвещение инородцев можно ознакомиться, прочитав, например, доклад поручика В. Балтиньша (26 мая 1944 года, Рига, полковнику Позднякову, представителю РОА в городе Риге).ПредстояниеВ 1928 году военный министр Франции Андре Мажино начал полномасштабное строительство комплекса оборонительных сооружений на границе с Германией стоимостью 7 млрд. франков – сумма астрономическая даже по современным меркам.«С видом невинных младенцев западные историки сейчас заявляют, что строительство линии Мажино было необходимо для отражения немецкого нападения и перенаправления в «случае чего» направления их главного удара в Бельгию, где их должны были ждать согласно плану обороны французского генштаба.НО!Немецкой армии на тот момент просто не существовало — ничтожные силы самообороны из 100 тысяч человек. Нацисты на выборах в мае 1928 года набрали всего 2,5% голосов и представляли из себя сборище политических клоунов с общим тиражом нацистских газет 23 тыс. экземпляров, а руководство Франции (и кстати говоря, Англии) уже достоверно знало, что к 1936 году Германия будет мощной и агрессивной державой, и поэтому предусмотрительно тратило астрономические средства на строительство самой оборудованной в истории оборонительной линии. Как интересно, правда?Разрешите предположить, что цель этой линии была одна – заставить сильную Германию идти воевать на Восток. Германия была ружьем, висевшим на стене, которое нужно было просто зарядить в нужный момент и выстрелить в СССР, в 1928 году – такой же корявый и разобранный, как и сама Германия. А линия Мажино – натуральным заградотрядом в тылу «дранг нах остен», чтобы у немцев не возникало дурных мыслей по поводу направления движения.СССР был в то время сплошь аграрной страной, промышленные гиганты только закладывались или вообще были только в проекте, а вот производственные мощности в Германии уже присутствовали и в ходе Первой мировой войны и революции существенно не пострадали.А в нужный момент, когда Англия и Соединенные Штаты предоставили Гитлеру кредиты, производственный потенциал превратился в кинетический. Сейчас на Западе делают вид, что американская бизнес-элита понятия не имела, для чего используется тяжелая промышленность и что Гитлер собирается делать. Даже не смешно. Это к вопросу об «исторической вине».И далее англосаксы носились с фюрером, как гламурная дама – с болонкой. «Выразительная деталь от историка Марабини: летом 1938 года в Берлине перестали демонстрировать традиционное приветствие «Хайль!». Два месяца «монета стояла на ребре», и как признались перед казнью заговорщики 1944 года, только "Мюнхенский саммит", главный внешне- и внутриполитический козырь, спас Гитлера… Более того — англичане передали Гитлеру все чешское золото после того, как растерзали Чехословакию — 130 млн. рейсхсмарок золотом прямо из английских банков, где хранился чехословацкий государственный золотой запас. Чешские деньги оказались на удивление кстати, потому что на счетах Германии тогда было всего 70 млн. рейхсмарок».О "несчастной" Польше:До самых последних дней Советский Союз пытался заключить с Польшей пакт о ненападении и совместной обороне против агрессора. Польша в принципе не собиралась этого делать по очень простой причине — она сама собиралась с любым подходящим союзником напасть на СССР и мечтала о владениях «от моря до моря».5 января 1939 г. Гитлер заявляет министру иностранных дел Польши Беку о единстве интересов Германии и Польши в отношении СССР. (Запись беседы А.Гитлера с министром иностранных дел Польши Ю.Беком. Источник: Документы и материалы кануна Второй мировой войны 1937-1939 гг. в 2-х томах. Москва. Политиздат. 1981).После консультаций в конце января 1939 года министр иностранных дел Германии Риббентроп прибывает в Варшаву, где Бек ему открыто заявляет, что Польша присоединится к антикоминтерновскому блоку, если Германия поддержит желание Польши овладеть Украиной и получить выход к Черному морю.«Мы могли бы найти место на стороне Рейха почти такое же, как Италия, и наверняка лучше, нежели Венгрия или Румыния. В итоге мы были бы в Москве, где Адольф Гитлер вместе с Рыдз-Смиглы принимали бы парад победоносных польско-германских войск», — уже сейчас, в XXI веке, сладострастят польские патриоты.Результат был предсказуемым: союзники Польши, гарантировавшие ее неприкосновенность – Англия и Франция, просто «кинули» поляков. Ничего особо странного в «странной войне», объявленной Гитлеру, не было – был просто незатейливый обман союзника, совершенно обыденный для западной элиты. Министр авиации Англии, когда к нему обратились парламентарии с просьбой нанести удар по промышленным объектам нацистов, нагло заявил: «Что вы, это невозможно. Это же частная собственность. Вы еще попросите меня бомбить Рур!» (Прошу вас гнать глупые ассоциации и не ржать. Сейчас – совсем другое дело. Сейчас англосаксы своих союзников по НАТО будут защищать до последнего патрона, последнего солдата…)Кстати, насчет раздела Польши между двумя диктаторами… Гитлеру, если помните, Англия & Франция хоть странную войну, но объявили. Логично, что если бы СССР был агрессором, то они должны были объявить войну и СССР, пусть даже формально, как они сделали это с Германией.Но этого не только не произошло, а более того, У.Черчилль заявил 1 октября по радио: «Русские армии должны были встать на этой линии, что было совершенно необходимо для безопасности России против нацистской угрозы». Так кто все же принимал участие в дележе Европы?«Поднятый в последние годы визг в СМИ вокруг «раздела Европы между двумятиранами» поднят по двум причинам:— первая — истинные соучастники нацистов и организаторы Второй мировой войны пытаются таким образом замаскировать свое соучастие в преступлениях против человечества;— вторая — таким образом пытаются создать идейную основу для раздела Российской Федерации — самого крупного обломка СССР. Из разряда «ну как можно выполнять подписанные соглашения, когда СССР был таким монстром». Все это не имеет ни малейшего отношения к исторической истине и справедливости».Был у союзников и план «Б»:«Идея нападения на нефтяные разработки в СССР, — пишет французский исследователь Ж. д’Ооп, — была сформулирована с самого начала войны». В конце октября 1939 г. комитет начальников штабов Великобритании рассматривал вопрос о «положительных и отрицательных сторонах объявления Англией войны России».Приблизительно в это же время министр по координации обороны лорд Чэтфилд направил в комитет начальников штабов разработанный в правительстве доклад «Об уязвимости нефтедобывающих районов России». Вот некоторые наиболее существенные выдержки из этого документа:«...В СССР имеются три основных центра добычи нефти: Баку, Грозный и Майкоп. Если уничтожить русские нефтепромыслы (а все они представляют собой разработки фонтанирующего типа и поэтому могут быть легко разрушены), нефти лишится не только Россия, но и любой союзник России, который надеется получить ее у этой страны».Далее приводился список советских центров добычи и переработки нефти и «наиболее подходящих мест» базирования самолетов для бомбардировок районов кавказских нефтепромыслов с указанием расстояния до них».А вот потом все пошло категорически не по плану союзников по Антанте. Гитлер не захотел быть «пушечным мясом» и прорубать окно в Россию, оставляя у себя в тылу мощную военную группировку стран, уже объявивших войну Германии и готовых в любую минуту ударить в спину, как только вермахт разгромит Советы и/или увязнет на 1/6 части суши. И Франции не стало…«Третьему Рейху досталась полностью вся промышленность Чехословакии, Бельгии, мощная промышленность Франции, развитые промышленные районы Западной Польши. В результате к 1941 г. промышленный потенциал Рейха в 2,5-3 раза превосходил промышленный потенциал СССР (по самым скромным оценкам — в 1,5 раза). По сути СССР вел войну не с Германией, а с объединенными силами континентальной Европы».«…Огромное пространство театра военных действий, от Белого моря до Черного. И на этом пространстве сражаются наши немецкие солдаты, и в их рядах, с ними вместе — итальянцы, финны, венгры, румыны, словаки. Уже подходят хорваты, выступают в поход испанцы. Бельгийцы, голландцы, датчане, норвежцы, даже французы либо уже собираются на фронт, либо скоро будут собираться».Речь Гитлера 03 октября 1941 годаТо, что русские воюют «не по правилам», можно прочитать в любых мемуарах любого немецкого генерала. Неполиткорректные орды нецивилизованных азиатов, не оценив просветительскую миссию благородных европейцев, недемократично надавав пинков и тумаков, загнали просветителей в их логово, где и придушили. Ну что с них возьмешь, варвары! А ведь могли бы по-хорошему, как варягов…Теперь, после просветительской деятельности либеральных толерантных выпускников теологических факультетов, надеюсь всем понятно, что именно по причине фатальной неполиторектности и исключительно вследствие «потери русскими своей идентичности» США возложили на СССР ответственность за Вторую мировую войну — ну никак не проникнутся дикари идеями толерантности, которую, изнемогая от цивилизационной ноши, тащит на своих плечах демократичная гвардия планеты, которая очень беспокоится о просвещении нецивилизованных народов.Современные бравые Джи-Ай прекрасно понимают истинных арийцев. Они тоже побывали в их шкуре в России и тоже так расстраивались от варварства местного населения, что «не могли спать, не убив хоть кого-нибудь». Одним словом, ворон ворону глаз не выклюет ...(Канцлер Германии Гитлер 22 июня 1941)(Министр обороны США в мае 2016)(Гитлер 15 мая 1941). (Генсек НАТО Столтенберг май 2016)(Канцлер Германии Гитлер)(Президент США Обама)P.S.Использованная литература:Корум Дж. С. «Корни блицкрига»Монография «Тайны Уайтхолла и Даунинг-стрит»Федор Волков. «За кулисами второй мировой войны»Готфрид Нидхарт. «Странная война»Павел Краснов. «Тайны линии Мажино»СССР в борьбе за мир накануне Второй мировой войны (сентябрь 1938 г. — август 1939 г.). Документы и материалы.К. Типпельскирх. «История второй мировой войны»Л. Мосли. Утраченное время. Как начиналась Вторая мировая войнаС.Г. Покровский. «Измена 1941»Д. Маклахлан. Тайны английской разведкиСергей Василье