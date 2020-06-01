В Севастополе пациент с коронавирусом разгромил больничную палату

Госпитализированный с коронавирусом житель Севастополя устроил в ночь на понедельник дебош в инфекционной больнице. Об этом со ссылкой на главу депатамента здравоохранения Сергея Шеховцова сообщает пресс-служба правительства.Шеховцов сказал журналистам, что у мужчины выявили коронавирус, но тот несколько дней скрывался и практически находился в розыске. Тем не менее, полиция его обнаружила, и заболевший был госпитализирован в инфекционную больницу.По словам Шеховцова, ночью мужчина устроил дебош в новом инфекционном модуле. "Разгромил целую палату: сломана мебель, разбиты стекла", - сказал он. Глава департамента не назвал причину такого поведения пациента, но подчеркнул, что его лечение в любом случае будет закончено.Расследовать разгром палаты будут правоохранительные органы.Новый модуль инфекционной больницы был построен ускоренными темпами в Севастополе к 1 мая, он рассчитан на 42 пациентов.