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В Севастополе пациент с коронавирусом разгромил больничную палату

Sergey Сегодня, 20:150Новости
В Севастополе пациент с коронавирусом разгромил больничную палату

Госпитализированный с коронавирусом житель Севастополя устроил в ночь на понедельник дебош в инфекционной больнице. Об этом со ссылкой на главу депатамента здравоохранения Сергея Шеховцова сообщает пресс-служба правительства.
Шеховцов сказал журналистам, что у мужчины выявили коронавирус, но тот несколько дней скрывался и практически находился в розыске. Тем не менее, полиция его обнаружила, и заболевший был госпитализирован в инфекционную больницу.
По словам Шеховцова, ночью мужчина устроил дебош в новом инфекционном модуле. "Разгромил целую палату: сломана мебель, разбиты стекла", - сказал он. Глава департамента не назвал причину такого поведения пациента, но подчеркнул, что его лечение в любом случае будет закончено.
Расследовать разгром палаты будут правоохранительные органы.
Новый модуль инфекционной больницы был построен ускоренными темпами в Севастополе к 1 мая, он рассчитан на 42 пациентов.

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