СБУ установила причастность офицеров ВСУ к продаже оружия националистам – Народная милиция

Сотрудники СБУ установили причастность должностных лиц двух бригад ВСУ к продаже оружия националистам. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"Следователями установлена причастность должностных лиц 24-й и 93-й бригад к организации схронов оружия и боеприпасов в своей зоне ответственности для последующей контрабанды вглубь страны с целью продажи националистической организации УНА-УНСО", - сказал он.

Официальный представитель оборонного ведомства Республики добавил, что украинской спецслужбой "проверяется информация о хищении из полевого артиллерийского склада 93-й бригады и места хранения инженерных боеприпасов 24-й бригады имущества ракетно-артиллерийского вооружения в количестве восьми тысяч патронов калибра 5,45 мм, 20 гранат Ф-1 и 30 - РГД-5, 15 противотанковых мин ТМ-62 и 20 противопехотных мин МОН-90".

Ранее Осадчий сообщал, что комиссия службы ракетно-артиллерийского вооружения оперативно-тактической группировки ВСУ "Север" выявила в одной из бригад хищение оружия и организацию тайников с ним для дальнейшей продажи.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

23 июня — Луганск