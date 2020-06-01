Для подростков Донбасса создали онлайн-курс о минной опасности
В Украине появился онлайн-курс для подростков, который информирует об опасности мин и взрывоопасных пережитков войны.
Датский Совет по беженцам — Датская Группа по разминированию (DRC-DDG), благодаря финансовой поддержке ЕС, запустили онлайн-курс для детей, живущих на востоке Украины. Он научит их безопасному поведению на территориях, которые могут быть загрязнены минами или взрывоопасными пережитками войны (ВПВ).
По данным DRC-DDG, в Украине с июня 2014 по меньшей мере 638 человек погибли и 1315 получили ранения из-за мин, боеприпасов и других взрывоопасных пережитков войны (ВПВ). Из них не менее 140 — это дети. Чтобы повысить осведомленность людей о таких угрозах, благодаря поддержке Европейского Союза, DRC-DDG разработали интерактивный онлайн-курс о минной опасности. На курс уже записались более 1200 подростков в возрасте 12-17 лет с подконтрольной и неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей.
«Мы надеемся, что благодаря этому курсу дети усвоят основные правила: что делать, если увидели неизвестный предмет на земле; как действовать, если случайно зашли на загрязненную минами территорию; что делать, если увидели человека на минном поле», — говорит глава программ Датской Группы по разминированию (DDG) Альмедина Мусич.
Самюэль Мари-Фанон, руководитель украинского Офиса Генерального Директората Европейской Комиссии по вопросам гражданской защиты и гуманитарной помощи (ЕСНО), добавляет: «За семь лет конфликта восток Украины превратился в один из наиболее загрязненных минами регионов мира. Очень важно уберечь гражданское население от опасных ситуаций. Именно поэтому, с целью содействия безопасности детей, ЕС финансирует такие гуманитарные проекты, как этот онлайн-курс».
Курс размещен на платформе электронного обучения Донецкого и Луганского областных институтов последипломного педагогического образования. Он стал важной частью школьного предмета «Основы здоровья». Также все желающие могут бесплатно ознакомится с курсом, перейдя по ссылке: https://olymp.eschool.dn.ua/ Новости Региона - Сегодня, 14:57 86
Датский Совет по беженцам — Датская Группа по разминированию (DRC-DDG), благодаря финансовой поддержке ЕС, запустили онлайн-курс для детей, живущих на востоке Украины. Он научит их безопасному поведению на территориях, которые могут быть загрязнены минами или взрывоопасными пережитками войны (ВПВ).
По данным DRC-DDG, в Украине с июня 2014 по меньшей мере 638 человек погибли и 1315 получили ранения из-за мин, боеприпасов и других взрывоопасных пережитков войны (ВПВ). Из них не менее 140 — это дети. Чтобы повысить осведомленность людей о таких угрозах, благодаря поддержке Европейского Союза, DRC-DDG разработали интерактивный онлайн-курс о минной опасности. На курс уже записались более 1200 подростков в возрасте 12-17 лет с подконтрольной и неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей.
«Мы надеемся, что благодаря этому курсу дети усвоят основные правила: что делать, если увидели неизвестный предмет на земле; как действовать, если случайно зашли на загрязненную минами территорию; что делать, если увидели человека на минном поле», — говорит глава программ Датской Группы по разминированию (DDG) Альмедина Мусич.
Самюэль Мари-Фанон, руководитель украинского Офиса Генерального Директората Европейской Комиссии по вопросам гражданской защиты и гуманитарной помощи (ЕСНО), добавляет: «За семь лет конфликта восток Украины превратился в один из наиболее загрязненных минами регионов мира. Очень важно уберечь гражданское население от опасных ситуаций. Именно поэтому, с целью содействия безопасности детей, ЕС финансирует такие гуманитарные проекты, как этот онлайн-курс».
Курс размещен на платформе электронного обучения Донецкого и Луганского областных институтов последипломного педагогического образования. Он стал важной частью школьного предмета «Основы здоровья». Также все желающие могут бесплатно ознакомится с курсом, перейдя по ссылке: https://olymp.eschool.dn.ua/ Новости Региона - Сегодня, 14:57 86
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