Завтра в 22 часа в Луганске состоится праздничный салют в честь 75-летия Великой Победы



Об этом сообщил председатель оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Денис Мирошниченко.

«У нас будет в 22.00 большой салют в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне», — сказал он.

Мирошниченко уточнил, что «праздничный салют состоится по всей территории ЛНР». Экономика - Сегодня, 14:43 124 Праздничный салют в честь 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне состоится 24 июня в 22.00 во всех городах и районах территории.Об этом сообщил председатель оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Денис Мирошниченко.«У нас будет в 22.00 большой салют в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне», — сказал он.Мирошниченко уточнил, что «праздничный салют состоится по всей территории ЛНР». Экономика - Сегодня, 14:43 124

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