В Луганской области проходит подготовка пунктов проведения ВНО
Пункты проведения внешнего независимого оценивания в Луганской оснащены средствами защиты.
Об этом сообщает Восточный вариант со ссылкой на Луганскую ОГА.
Так, Департаментом образования и науки облгосадминистрации были получены и своевременно распределены в количестве, достаточном для работы пунктов тестирования, 190 одноразовых медицинских изоляционных халатов, 190 защитных щитков, 56 пирометров, 1705 бутылок дезинфицирующих средств для обработки рук емкостью 0,5 литра; 467 бутылок дезинфицирующих средств для обработки поверхностей емкостью 1 литр, 460 пятилитровых емкостей дезинфицирующих средств, 51440 медицинских масок.
Средства защиты уже находятся на пунктах тестирования и помогут создать безопасные условия для участников ВНО.
Безопасность участников внешнего независимого оценивания и персонала пунктов тестирования является приоритетной задачей в организации процедуры ВНО-2020.
Для проведения внешнего независимого оценивания в области создано 28 пунктов тестирования, 4 пункта проведения вступительных испытаний, 3 пункта проверки тестовых заданий открытой части.
Новости Региона - Сегодня, 14:11 139
Об этом сообщает Восточный вариант со ссылкой на Луганскую ОГА.
Так, Департаментом образования и науки облгосадминистрации были получены и своевременно распределены в количестве, достаточном для работы пунктов тестирования, 190 одноразовых медицинских изоляционных халатов, 190 защитных щитков, 56 пирометров, 1705 бутылок дезинфицирующих средств для обработки рук емкостью 0,5 литра; 467 бутылок дезинфицирующих средств для обработки поверхностей емкостью 1 литр, 460 пятилитровых емкостей дезинфицирующих средств, 51440 медицинских масок.
Средства защиты уже находятся на пунктах тестирования и помогут создать безопасные условия для участников ВНО.
Безопасность участников внешнего независимого оценивания и персонала пунктов тестирования является приоритетной задачей в организации процедуры ВНО-2020.
Для проведения внешнего независимого оценивания в области создано 28 пунктов тестирования, 4 пункта проведения вступительных испытаний, 3 пункта проверки тестовых заданий открытой части.
Новости Региона - Сегодня, 14:11 139
Метки: {keywords}