Власти ЛНР делают все необходимое для полного погашения задолженности перед горняками – ФП

Власти Республики предпринимают все необходимые меры для полного погашения задолженности перед работниками угольных предприятий. Об этом заявил председатель Федерации профсоюзов (ФП) ЛНР Игорь Рябушкин.

"Несмотря на сложившуюся с задолженностью перед горняками Республики ситуацию, Правительством предпринимаются все необходимые меры для ее полного погашения", – сказал он.

Рябушкин подчеркнул, что "это абсолютно очевидно и правильно, поскольку шахтеры – это главная движущая сила Донбасса, а угледобыча – одна из ключевых и базовых отраслей экономики Республики".

"И от их благополучия целиком и полностью зависит наше будущее", – добавил профсоюзный лидер.

Он отметил, что "не нужно думать, что только системными протестами трудовых коллективов на угледобывающих предприятиях можно решить вопрос задолженности".

"Это заблуждение, поскольку таким образом горняки только раскачивают ситуацию: платить за простой никто не будет, а шантаж – это удел преступников, а не трудящихся. Тем более, что на сегодняшний день Правительством ЛНР уже выплачена часть задолженности нашим шахтерам", – пояснил Рябушкин.

Председатель ФП проинформировал, что, кроме того, "разрабатывается график компенсационных выплат ликвидации остальной задолженности, которую планируется погасить до конца июля".

"Так, поэтапно, наши горняки получат все свои заработанные тяжелым трудом деньги", – добавил он.

Рябушкин напомнил, что прошедшая в ЛНР промышленно-экономическая конференция показала, что Правительству ЛНР удалось наладить конструктивный диалог с шахтерами, который, по мнению профсоюзного лидера, "станет системным".

"Наша Республика пережила войну 2014 года, став одной большой семьей. А, как известно, в семье никто и никого не бросает: все, что необходимо сделать для блага наших подземных тружеников, я уверен, будет сделано Правительством в полном объеме", – подчеркнул он.

Ранее Правительство ЛНР анонсировало программу по реорганизации угольной отрасли Республики, основные задачи которой определил глава ЛНР Леонид Пасечник. Правительство утвердило государственную целевую программу по содействию трудоустройству работников ликвидируемых убыточных предприятий, в рамках которой планируется выделить более 121 млн руб. на субсидии и дотации работодателям для создания новых рабочих мест, а также утвердило порядок предоставления субсидий и дотаций работодателям для трудоустройства работников ликвидируемых угольных предприятий. Кроме того, Правительство приняло постановления, регулирующие вопросы исчисления страхового стажа и досрочного назначения пенсии для лиц, высвобождаемых с ликвидируемых шахт.

23 июня — Луганск