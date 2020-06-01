Участие в голосовании по Конституции РФ является для Донбасса уникальным шансом – депутат

Возможность принять участие в общероссийском голосовании по внесению изменений в Конституцию РФ является для жителей Донбасса уникальным шансом. Об этом ЛИЦ заявил депутат Народного Совета ЛНР Вячеслав Светлов.

Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию 15 января предложил ряд важных поправок в Конституцию. 16 марта Конституционный суд РФ признал законными поправки в Конституцию. Поправки одобрил парламент, а закон подписал президент, однако по предложению Путина они вступят в силу только после одобрения на общероссийском голосовании. В ЦИК ЛНР сообщали, что жители Республики, имеющие гражданство РФ, смогут проголосовать по поправкам в Конституцию на участках для голосования в Ростовской области.

"Возможность принять участие в общероссийском голосовании за внесение изменений в Конституцию РФ является для нашего народа уникальным шансом показать всем, что мы полноправные граждане России, которая считается с нашим выбором", - сказал Светлов.

Депутат добавил, что такая возможность является для Донбасса знаковым событием и позволяет жителям региона решать, "прежде всего, свою судьбу".

"Я считаю своим долгом принять участие в голосовании, так как от этого зависит будущее моей Родины, моей истории, памяти о моих предках", - подчеркнул парламентарий.

Ранее Центральная избирательная комиссия ЛНР разъяснила порядок выезда жителей Республики, имеющих гражданство Российской Федерации, для участия в общероссийском голосовании по внесению изменений в Конституцию РФ.

Президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ, позволяющий жителям ЛНР и ДНР получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Глава ЛНР Леонид Пасечник выразил благодарность России за это решение, а также поручил профильным министерствам создать необходимые условия для организации процесса приема документов от жителей ЛНР для последующей выдачи паспортов Российской Федерации. Первый пункт по приему документов от желающих вступить в гражданство РФ открылся в Луганске 6 мая. В настоящее время пункты приема документов на получение российских паспортов действуют во всех городах и районах Республики.

МВД ЛНР в рамках совместного проекта с Министерством связи и массовых коммуникаций ЛНР запустило электронную очередь на оформление паспортов Республики и Российской Федерации и совместно с Минкомсвязи - call-центр для информирования жителей ЛНР о готовности паспорта РФ. Регистрация в электронной очереди на оформление паспортов ЛНР, Российской Федерации, а также на прохождение дактилоскопии доступна для жителей всех городов и районов Республики.

Первая группа жителей ЛНР получила в упрощенном порядке российские паспорта 14 июня 2019 года.

24 апреля 2020 года Путин подписал закон, освобождающий жителей Луганской и Донецкой Народных Республик от уплаты госпошлины за прием в гражданство РФ.

Пасечник заявил, что по состоянию на 12 июня 2020 года более 110 тыс. жителей Республики получили гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке.

23 июня — Луганск