Глава ЛНР поручил Минкомсвязи к 29 июня обеспечить нормальную работу оператора Vodafone

Глава ЛНР Леонид Пасечник поручил Министерству связи и массовых коммуникаций Республики к 29 июня обеспечить на территории Республики нормальную работу украинского оператора мобильной связи Vodafone. Об этом он сообщил в ходе встречи с трудовым коллективом Краснолучского департамента государственного унитарного предприятия "Лугансквода"."Я вчера вызывал по вопросу (восстановления связи Vodafone) министра связи (и массовых коммуникаций ЛНР) Олега Васильевича Фетисова, потому что очень много заявлений на горячую линию. Связь действительно повреждена, есть, в том числе, и наши недоработки, есть технические моменты, они сейчас дорабатываются. Я сказал, чтобы в понедельник была отличная связь, но с четверга начнут постепенно включать базовые станции", - сказал Пасечник.Глава ЛНР добавил, что в скором времени будет восстановлен доступ к социальной сети "Вконтакте".Ранее в Минкомсвязи сообщали, что связь украинского оператора мобильной связи Vodafone отсутствует в ЛНР из-за аварии на телекоммуникационном оборудовании связи, расположенном за пределами Республики.23 июня — Красный Луч