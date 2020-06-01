ПАД и МВД приглашают детей принять участие в военно-патриотических сборах "Святой Георгий"

Общественная организация "Патриотическая ассоциация Донбасса" (ПАД) и Министерство внутренних дел ЛНР приглашают детей принять участие в военно-патриотических сборах "Святой Георгий". Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил председатель ПАД Алексей Селиванов.Он напомнил, что военно-патриотические сборы – проект "Патриотичесой ассоциации Донбасса", реализуемый совместно с Министерством внутренних дел при поддержке МЧС, Министерства образования и науки ЛНР и других ведомств с 2016 года."И в этом году мы инициировали такие сборы на базе отдыха возле Лутугинского водохранилища. Мы обратились за помощью к министру внутренних дел Игорю Александровичу Корнет и к первому заместителю министра культуры, спорта и молодежи ЛНР Александру Николаевичу Корниенко, они нас в этом деле поддержали", - рассказал Селиванов.Он отметил, что ввиду режима повышенной готовности, действующего в Республике из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, сборы будут организованы в соответствии со всеми санитарными требованиями, утвержденными Чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссией при Правительстве ЛНР."Мы все равно стараемся провести сборы, чтобы наши воспитанники и ребята, которые еще не принимали участие в этих сборах, смогли полноценно в них поучаствовать", - сказал общественник.Планируется, что в течение трех смен в полевом лагере в общей сложности отдохнут около ста человек, при этом предельная численность каждой смены будет формироваться исходя из противоэпидемиологических инструкций.Селиванов проинформировал, что в рамках сборов пройдут "спортивные мероприятия, патриотические игры, беседы у костра и профориентационная работа". В качестве инструкторов и воспитателей выступят руководители военно-патриотических клубов, педагоги и студенты Луганской академии внутренних дел имени Эдуарда Дидоренко и Луганского национального университета имени Владимира Даля, специалисты отделов МВД, в том числе кинологи, взрывотехники, бойцы отряда милиции особого назначения "Беркут" и сотрудники отделов органов внутренних дел по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.Заместитель начальника отдела по делам несовершеннолетних МВД ЛНР подполковник полиции Богдан Руденко добавил, что впервые в сборах примут участие дети, состоящие на учете в отделах полиции по делам несовершеннолетних."Главная задача - погрузить их в нормальное общество, чтобы ребята смоли приобрести новых друзей, пообщаться, пересмотреть свои интересы в жизни и тем самым стать на путь исправления. Я считаю, что данный эксперимент будет удачным и принесет свои плоды - эти сборы покажут многим ребятам пример как жить и куда стремиться", - сказал Руденко."Приглашаем всех желающих на первую смену сборов, получить дополнительную информацию и сделать заявку на участие можно в группе "Патриотической ассоциации Донбасса" в социальной сети "ВКонтакте", - пригласил Селиванов.Напомним, первые "Георгиевские сборы" состоялись летом 2016 года на территории крупнейшего в Республике детского оздоровительного лагеря "Лесные просторы". Реализация данного проекта позволила выработать систему военно-патриотического воспитания детей в оздоровительных лагерях и учебных заведениях Республики.23 июня — Луганск