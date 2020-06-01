Синоптики прогнозируют днем 24 июня в ЛНР до 30 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР 24 июня будет колебаться от 15 градусов выше нуля ночью до 30 градусов тепла днем, местами возможна гроза и кратковременный дождь. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 23 июня до 21.00 24 июня на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, ночью без существенных осадков; днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер северный и северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 15-20, днем 25-30 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 16-18 градусов выше нуля, днем – 26-28 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 15-17 градусов ночью и 24-26 градусов тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 16-18 градусов ночью до 25-27 градусов тепла днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 24 июня метеорологи отмечали в 1983 году – плюс 4,9 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 1885 году и составляла плюс 37,9 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 24 июня – 03.42, время захода – 21.08. Продолжительность светового дня составит 17 часов 26 минут.

По предварительному прогнозу, 25-26 июня осадков не ожидается, днем 25 июня местами усилится северо-восточный ветер до 15-18 м/с; температура воздуха в ночное время понизится на 3-5 градусов.

23 июня — Луганск