Официальные курсы доллара США, евро и гривны к рублю РФ, действующие в ЛНР с 24 июня
Государственный банк Луганской Народной Республики информирует о том, что с 24 июня 2020 года на территории ЛНР действуют следующие официальные курсы доллара США, евро и украинской гривны к рублю РФ:
1 доллар США
68,8376 рубля
1 ЕВРО
77,6832 рубля
10 украинских гривен
25,8741 рубля
23 июня — Луганск
1 доллар США
68,8376 рубля
1 ЕВРО
77,6832 рубля
10 украинских гривен
25,8741 рубля
23 июня — Луганск
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