Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

Краснолучане поблагодарили главу ЛНР за внимание, оказанное ветеранам ко Дню Победы

root Вчера, 20:1531Новости
Краснолучане поблагодарили главу ЛНР за внимание, оказанное ветеранам ко Дню Победы


Жители Красного Луча в ходе встречи с главой ЛНР Леонидом Пасечником, посетившим город с рабочим визитом, поблагодарили его за оказанное внимание ветеранам по случаю празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
"Мы вам очень благодарны за то, что вы так отнеслись к ветеранам Великой Отечественной войны в честь Дня Победы. Вы предоставили и деньги, и подарки – мы все развезли ветеранам вместе с активом организации и главой администрации Красного Луча Сергеем Анатольевичем Рыбальченко", - сказала председатель Краснолучского городского совета ветеранов Екатерина Изотова.
Напомним, власти Красного Луча от имени главы ЛНР вручили ветеранам юбилейные медали и ордена.
Ранее советник главы ЛНР Марина Филиппова сообщала, что все 344 участника Великой Отечественной войны, проживающие на территории ЛНР, получат юбилейные медали "75 лет Победы".
23 июня — Красный Луч

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: