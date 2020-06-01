Краснолучане поблагодарили главу ЛНР за внимание, оказанное ветеранам ко Дню Победы

Жители Красного Луча в ходе встречи с главой ЛНР Леонидом Пасечником, посетившим город с рабочим визитом, поблагодарили его за оказанное внимание ветеранам по случаю празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне."Мы вам очень благодарны за то, что вы так отнеслись к ветеранам Великой Отечественной войны в честь Дня Победы. Вы предоставили и деньги, и подарки – мы все развезли ветеранам вместе с активом организации и главой администрации Красного Луча Сергеем Анатольевичем Рыбальченко", - сказала председатель Краснолучского городского совета ветеранов Екатерина Изотова.Напомним, власти Красного Луча от имени главы ЛНР вручили ветеранам юбилейные медали и ордена.Ранее советник главы ЛНР Марина Филиппова сообщала, что все 344 участника Великой Отечественной войны, проживающие на территории ЛНР, получат юбилейные медали "75 лет Победы".23 июня — Красный Луч