Пасечник рассказал когда и как в Луганске восстановят работу мобильной связи Vodafone.



«Я вчера вызывал по вопросу восстановления связи Vodafone министра связи и массовых коммуникаций ЛНР Олега Васильевича Фетисова, потому что очень много заявлений на горячую линию. Связь действительно повреждена, есть, в том числе, и наши недоработки, есть технические моменты, они сейчас дорабатываются. Я сказал, чтобы в понедельник была отличная связь, но с четверга начнут постепенно включать базовые станции», — сказал Пасечник.

Леонид Пасечник добавил, что в скором времени будет восстановлен доступ к социальной сети «Вконтакте».

Ранее в Минкомсвязи сообщали, что связь украинского оператора мобильной связи Vodafone отсутствует в Луганске из-за «аварии на телекоммуникационном оборудовании связи, расположенном за пределами ЛНР». Удобный город - Сегодня, 19:51 617 Леонид Пасечник поручил к 29 июня обеспечить на территории Республики нормальную работу сети украинского оператора мобильной связи Vodafone.«Я вчера вызывал по вопросу восстановления связи Vodafone министра связи и массовых коммуникаций ЛНР Олега Васильевича Фетисова, потому что очень много заявлений на горячую линию. Связь действительно повреждена, есть, в том числе, и наши недоработки, есть технические моменты, они сейчас дорабатываются. Я сказал, чтобы в понедельник была отличная связь, но с четверга начнут постепенно включать базовые станции», — сказал Пасечник.Леонид Пасечник добавил, что в скором времени будет восстановлен доступ к социальной сети «Вконтакте».Ранее в Минкомсвязи сообщали, что связь украинского оператора мобильной связи Vodafone отсутствует в Луганске из-за «аварии на телекоммуникационном оборудовании связи, расположенном за пределами ЛНР». Удобный город - Сегодня, 19:51 617

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