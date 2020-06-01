Детская академия ЛГАКИ запустила онлайн-марафон в честь Парада Победы

Детская академия искусств при Луганской государственной академии культуры и искусств (ЛГАКИ) имени Михаила Матусовского запустила онлайн-марафон в честь Парада Победы. Об этом сообщили в пресс-центре вуза."Суть акции – цветными мелками на асфальте нарисовать "открытку" в честь 75-летия Победы нашего народа в Великой Отечественной войне, сфотографировать ее и опубликовать на своей страничке в соцсетях с хештегами #ОткрыткиПобеды75, #Пустьвсегдабудетсолнце", - рассказали в ЛГАКИ.Детская академия приглашает присоединиться к онлайн-марафону, посвященному Параду Победы, всех юных жителей Республики.Напомним, парад в честь 75-й годовщины Победы начнется на Театральной площади в центре Луганска в 10.00 24 июня.Ранее власти Республики перенесли Парад Победы, планировавшийся 9 мая, в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции нового типа. В настоящее время подразделения Народной милиции ЛНР и других силовых структур Республики проводят подготовку к параду, который пройдет 24 июня. В нем планируется задействовать около 120 единиц военной и исторической техники и около двух тыс. человек.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 8,9 млн, из них более 468 тыс. скончались. В ЛНР подтвержден 471 случай заражения коронавирусом.С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции власти Республики ввели режим повышенной готовности и предприняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы госорганов, предприятий, учреждений, транспорта. К настоящему времени на фоне улучшения ситуации с распространением инфекции большая часть ограничительных мер значительно смягчена.В Министерстве здравоохранения ЛНР заявляли, что ситуация с коронавирусом в Республике полностью стабилизировалась и находится под контролем Правительства и врачей.23 июня — Луганск