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Глава ЛНР выделит средства на покупку фотоаппарата для юной жительницы Красного Луча

root Вчера, 21:1534Новости
Глава ЛНР выделит средства на покупку фотоаппарата для юной жительницы Красного Луча
Глава ЛНР Леонид Пасечник в ходе встречи с жителями Красного Луча пообещал выделить средства на покупку фотоаппарата для юной горожанки, увлекающейся фотографией.
Краснолучанка, воспитывающая одна двух детей, рассказала, что ее дочь увлекается фотографией и занимает призовые места в творческих конкурсах. Женщина попросила главу ЛНР оказать содействие в приобретении фотоаппарата.
"Дайте данные (модель фотоаппарата – примечание ЛИЦ) и мы выделим средства, купим фотоаппарат вашей дочери, пусть занимается искусством", - сказал Пасечник.
Сотрудница музея боевой и трудовой шахтерской славы мемориального комплекса "Миус-Фронт" попросила главу Республики профинансировать замену окон в учреждении культуры. Пасечник пообещал рассмотреть возможность выделения необходимых средств.
23 июня — Красный Луч

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