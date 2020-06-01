Глава ЛНР выделит средства на покупку фотоаппарата для юной жительницы Красного Луча

Глава ЛНР Леонид Пасечник в ходе встречи с жителями Красного Луча пообещал выделить средства на покупку фотоаппарата для юной горожанки, увлекающейся фотографией.

Краснолучанка, воспитывающая одна двух детей, рассказала, что ее дочь увлекается фотографией и занимает призовые места в творческих конкурсах. Женщина попросила главу ЛНР оказать содействие в приобретении фотоаппарата.

"Дайте данные (модель фотоаппарата – примечание ЛИЦ) и мы выделим средства, купим фотоаппарат вашей дочери, пусть занимается искусством", - сказал Пасечник.

Сотрудница музея боевой и трудовой шахтерской славы мемориального комплекса "Миус-Фронт" попросила главу Республики профинансировать замену окон в учреждении культуры. Пасечник пообещал рассмотреть возможность выделения необходимых средств.

23 июня — Красный Луч