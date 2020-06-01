Полиция ликвидировала "Автономную Зону Черного Дома"

Полиция США ликвидировала "Автономную Зону Черного Дома" в центре Вашингтона.

И снова тоталитарный режим угнетает свободных людей, отбив у ополченцев BHAZ местную церковь, которую восставшие сделали своим штабом.

Также Трамп заявил, что не допустит создание отдельных от США районов в Вашингтоне. Тем, кто будет рушить памятники, Трамп грозит сроками до 10 лет.



Силы реакции перегруппировываются. Мэр Сиэтла заявила, что готовится возвращение полиции в "Автономную Зону организованного протеста", поскольку там по ночам идет стрельба и убивают граждан. А раньше рассказывала про "Лето любви".

Между тем группы правых активистов заявляют, что если полиция не восстановит контроль над Сиэтлом, вооруженные группы граждан сделают это самостоятельно.

Ополчение "Автономной Зоны" в ответ на эти угрозы начали укреплять баррикады рядом с Восточным Полицейским Участком, который полиция не контролирует уже почти 2 недели.

Доколе будет продолжаться попрание прав и свобод американских граждан?

Сколько еще цивилизованному мировому сообществу все это терпеть?

Борис Рожин