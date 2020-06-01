Путин призвал россиян "дожать" коронавирусную инфекцию в стране

"Мы уже доказали, что умеем это делать", — заявил российский лидер.

Россияне начинают возвращаться к привычному образу жизни, однако пандемия коронавируса из России еще не ушла, напомнил глава государства Владимир Путин в ходе своего видеообращения к нации.kremlin.ru / Пресс-служба КремляМного дел и забот накопилось у жителей страны за время самоизоляции на фоне распространения коронавируса, обратил внимание Путин. По словам российского президента, россияне уже показали, что смогут справиться с этой болезнью.Режим самоизоляции объявили в России 30 марта. Порядка 599 тыс. случаев пневмонии нового типа подтвердили российские врачи. Следить за ситуацией с коронавирусом в России можно на созданном при поддержке правительства портале стопкоронавирус.рф.Анастасия Броцкая