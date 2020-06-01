Краснодонские газовщики стали победителями конкурса профмастерства "Луганскгаза" (ФОТО)

Специалисты Краснодонского межрайонного управления по эксплуатации газового хозяйства (МРУЭГХ) стали победителями смотра-конкурса аварийно-диспетчерских служб государственного предприятия "Луганскгаз". Об этом сообщили в пресс-службе предприятия."Почетное третье место заняла команда луганского газового участка, серебро в состязании завоевали сотрудники свердловского межрайгаза, а лучшими были признаны специалисты краснодонского управления", - говорится в сообщении.В ежегодном смотре участвовали аварийные бригады из всех семи управлений газового хозяйства. Команды проходили пять этапов, включавщих оценку их теоретических знаний, а также практических навыков при поиске утечки газа на подземных участках газопровода, оказании доврачебной помощи при проведении работ в газовом колодце, устранении аварийной ситуации с возникающим воспламенением, проверке комплектации и наличия всего необходимого оборудования в автомобиле диспетчерской службы.Команда-победительница получила кубок генерального директора "Луганскгаза"."От всей души поздравляю бригаду Краснодонского МРУЭГХ с заслуженной победой, - сказала гендиректор предприятия Татьяна Богородько. - Сегодня вы действительно доказали, что достойны звания лучшего. Я горжусь тем, что в составе нашего предприятия работают только настоящие профессионалы своего дела. Желаю вам не останавливаться на достигнутом и стремиться к новым достижениям и победам".Руководитель предприятия отметила, что конкурсные задания в этом году были усложнены и требовали повышенного внимания.В пресс-службе рассказали, что конкурс проходил на новом учебном полигоне Краснодонского управления газового хозяйства, построенном специально для проведения состязания. Его торжественное открытие прошло перед стартом конкурсных этапов."Новый полигон оборудован всем необходимым инвентарем, предназначенным для тренировок и выполнения практических заданий, - сказала Богородько. - Надеюсь, это место станет площадкой для реализации ваших возможностей, демонстрации знаний и умений, применяемых ежедневно на работе".Ранее гендиректор предприятия заявляла, что проведение ежегодных конкурсов позволяет аварийно-диспетчерским бригадам "Луганскгаза" постоянно повышать свой профессионализм.23 июня — Луганск