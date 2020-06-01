"Краснодонуголь" стал обладателем Кубка РЛФС (ФОТО)

"Краснодонуголь" стал обладателем Кубка Республиканского Луганского Футбольного Союза (РЛФС), победив в финале "Горняка" из Ровеньков. Об этом с Республиканского стадиона "Авангард", где состоялся матч, передает корреспондент ЛИЦ.Генеральный директор РЛФС Юрий Малыгин рассказал, что все этапы Кубка были сыграны еще зимой, а вот финальную игру пришлось отложить из-за сложной эпидимической ситации, вызванной коронавирусом. Несмотря на то, что длительный перерыв в тренировках несколько сказался на подготовке спортсменов, а матч проходил без зрителей, во время игры соскучившиеся по полю футболисты "выложились по полной".Первый тайм закончился со счетом 1:0 в пользу краснодонцев, во втором ровеньчане сравняли цифры на табло. Победитель определился по результатам серии послематчевых пенальти."Мы настраивались, работали, считаю, что это принесло нам победу. Сегодня было очень тяжело - очень жарко, но все ребята - молодцы, выдержали. Накал страстей был, конечно: в финале – ничья, плюс пенальти - это всегда лотерея, но в итоге мы победили. Также хочу поблагодарить соперника – очень хорошая команда!" - сказал капитан "Краснодонуголя" Андрей Когут.Малыгин подчеркнул, что качество футбола в ЛНР растет с каждым годом и в настоящее время "вырисовываются четыре-пять команд достойного уровня, которые будут представлять Республику в объединенном чемпионате ЛНР и ДНР по футболу "Лига Донбасса".Начальник управления спорта и молодежи Министерства культуры, спорта и молодежи ЛНР Олег Шеренешев отметил, что болельщики тоже соскучились по футболу, однако до отмены ограничений игры будут проходить в закрытом режиме."Футбол сегодня состоялся, команды выкладывались на поле, несмотря на жаркую погоду. Но жарче, все-таки, было на поле, ребята молодцы – и накал был, и страсти, и фолы, и пенальти - игра получилась, действительно, достойная финала", - поделился он впечатлениями.Шеренешев сообщил, что при поддержке Министерства 27 июня будет дан старт нового сезона чемпионата ЛНР по футболу.Напомним, Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия при Правительстве Республики на заседании 10 июня приняла решение об отмене ограничений на работу предприятий и организаций, работающих в сферах общественного питания, развлечений, спорта, образования и культуры, при этом с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции утвердила ряд требований.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 8,9 млн, из них более 468 тыс. скончались. В ЛНР подтвержден 471 случай заражения коронавирусом.С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции власти Республики ввели режим повышенной готовности и предприняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы госорганов, предприятий, учреждений, транспорта. К настоящему времени на фоне улучшения ситуации с распространением инфекции большая часть ограничительных мер значительно смягчена.В Министерстве здравоохранения ЛНР заявляли, что ситуация с коронавирусом в Республике полностью стабилизировалась и находится под контролем Правительства и врачей.23 июня — Луганск