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Новый континент обнаружен в Индийском океане

root Сегодня, 15:0040Новости
Новый континент обнаружен в Индийском океане
Международной группе ученых из Австралии и Франции удалось обнаружить зарождающийся новый континент в Индийском океане в районе Антарктиды.

ФБА «Экономика сегодня»
Континентальная кора, характерная для материков, образуется в зонах на границе суши и океана, где литосферные плиты погружаются в мантию под континентами. Такие места носят название зоны субдукции, сообщается в материале Terra Nova.
Таким образом, магма, которая поднимается с глубин океана, превращается в "гранитную" основу континента. Однако ученые, анализируя состав коры архипелага Кергелен, обнаружили зону субдукции в открытом океане. По предположениям авторов исследования, первые материки на Земле могли образоваться именно так.
Николай Денежкин

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