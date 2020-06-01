Новый континент обнаружен в Индийском океане

Международной группе ученых из Австралии и Франции удалось обнаружить зарождающийся новый континент в Индийском океане в районе Антарктиды.ФБА «Экономика сегодня»Континентальная кора, характерная для материков, образуется в зонах на границе суши и океана, где литосферные плиты погружаются в мантию под континентами. Такие места носят название зоны субдукции, сообщается в материале Terra NovaТаким образом, магма, которая поднимается с глубин океана, превращается в "гранитную" основу континента. Однако ученые, анализируя состав коры архипелага Кергелен, обнаружили зону субдукции в открытом океане. По предположениям авторов исследования, первые материки на Земле могли образоваться именно так.Николай Денежкин