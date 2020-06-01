Как Словакия продавала российский газ Украине

Народный депутат Андрей Деркач обнародовал новые записи разговоров бывшего президента Петра Порошенко с экс-вице-президентом США Джо Байденом. В одном из них Порошенко обещает не трогать главу «Нафтогаза» Андрея Коболева, которого якобы хотел уволить тогдашний премьер-министр Владимир Гройсман.Сами по себе «партнерские» отношения Порошенко и Байдена – не новость. Все мы помним историю о том, как Петр Алексеевич оказался меж двух огней. Байден настаивал на том, чтобы прокуратура Украины «забыла» об уголовных делах, фигурантом которых являлся сын вице-президента, а Трамп требовал от руководства Украины признать факт давления, оказываемого Байденом на правоохранительную систему страны. Порошенко не пришлось делать свой выбор, он просто покинул пост президента страны, сделав это отнюдь не добровольно, и предоставил возможность решать данную дилемму своему приемнику – Владимиру Зеленскому. Но сама анатомия отношений двух этих политиков – Порошенко и Байдена – интересовала очень многих. Что у них общего, кроме веры в демократию?Все очень просто. У Байдена и Порошенко есть одна общая черта – они бескорыстно любят деньги. И именно эта любовь подтолкнула их к созданию небольшой схемы, которая помогла обоим неплохо заработать, правда, для этого пришлось обмануть десятки миллионов украинцев. И не просто обмануть, а залезть им в карманы.Схема проста и даже местами примитивна. Российский газ поставляли в Словакию через Украину. Потом Украина закупала этот же российский газ у Словакии, но уже с наценкой в $50. То есть, на каждой тысяче кубометров «партнеры» зарабатывали $50. За 5 лет украинцы подарили Порошенко и его куратору Джо Байдену более $26 млрд. Учитывая тот факт, что Порошенко неоднократно отчитывался, что поднял тарифы для населения на 100%, через какое-то время схема начала приносить уже не просто прибыль, а колоссальную сверхприбыль.Да, все гениальное просто. Украина продолжала закупать тот же российский газ, что и до майдана. Цена на газ была такая же, как и до майдана, но для населения цена уже была на 180% выше. В итоге, закупая газ у «государства-агрессора» через посредника, Порошенко решал сразу три вопроса. Он обеспечивал страну необходимым топливом, набивал свои карманы и карманы Джо Байдена, а так же показывал украинцам, что страна может спокойно существовать без российского газа, закупая топливо у европейских партнеров. Разумеется, на словах это делалось исключительно для обеспечения энергонезависимой страны, а по факту имела место быть банальная коммерческая схема, сходная со схемой «Роттердам+», которую проворачивал Ринат Ахметов, втридорога продавая уголь.Все тайное рано или поздно становится явным. Данная схема, обнародованная народным депутатом с фамилией Деркач, всего лишь является очередным подтверждением преступной деятельности Петра Порошенко и членов его команды. Понесет ли он ответственность за то, что «облегчил» бюджет вверенного ему государства на $26 млрд? Сложный вопрос. Например, схема «Роттердам+», в ходе реализации которой уголь, добытый на территории Украины и на территории непризнанных республик Донбасса, продавался как ввезенный из Европы, не была даже признана преступной. Возможно, ничего не предъявят и Петру Порошенко, который «боролся за энергонезависимость» страны. Хотя, если в президентской гонке в США все же выиграет Дональд Трамп, он непременно «казнит» и своего оппонента Байдена, и его «подельника» Петра Порошенко. Ну а если победу одержит Байден, то данная история навсегда останется в прошлом без каких-либо последствий для ее участников.Данные записи, так некстати обнародованные оппонентами Петра Порошенко, однозначно указывают на то, что президент Украины работал в первую очередь в интересах своих заокеанских партнеров. «Он был чистым наместником и агентом иностранных спецслужб, которые отдавали ему страшные приказы», - так характеризуют Петра Порошенко украинские журналисты, ознакомившиеся с записью его переговоров с Джо Байденом. «Это чистейший пример того, как работают иностранные агенты и наместники в оккупированных государствах, а Украина является целиком оккупированным государством со стороны крупнейшей сети фондов и организаций Демократической партии США», - есть и такое мнение.Сам факт того, что Порошенко работал исключительно по указке своих кураторов, в том числе и Джо Байдена, лично для меня не новость. Но вот скажите мне, а вы верите в то, что Владимир Зеленский работает по-другому? Верите в его самостоятельность и беззаветную преданность интересам украинского народа? Уверен, что пройдет какое-то время, и уже представители следующей Верховной рады будут клеймить Владимира Зеленского, публикуя нелицеприятные факты из его биографии. Почему я уверен в подобном? Да потому что это Украина! Страна, где рвущиеся к власти подонки даже не скрывают своей истинной сути, а поддерживающее их население продолжает верить в то, что живёт в стране «бескорыстных патриотов».Алексей Зотье