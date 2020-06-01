Минтранс ЛНР обнародовал расписание рейсов для поездок в РФ на голосование по Конституции

Министерство инфраструктуры и транспорта ЛНР обнародовало расписание автобусных рейсов в города Российской Федерации для поездок жителей Республики, имеющих гражданство Российской Федерации, с целью участия в общероссийском голосовании по внесению изменений в Конституцию РФ.

Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию 15 января предложил ряд важных поправок в Конституцию. 16 марта Конституционный суд РФ признал законными поправки в Конституцию. Поправки одобрил парламент, а закон подписал президент, однако по предложению Путина они вступят в силу только после одобрения на общероссийском голосовании. В ЦИК ЛНР сообщали, что жители Республики, имеющие гражданство РФ, смогут проголосовать по поправкам в Конституцию на участках для голосования в Ростовской области.

"Министерством инфраструктуры и транспорта ЛНР с 25 июня 2020 года по 01 июля 2020 года организованы регулярные рейсы на автостанции в города Российской Федерации для участия в общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, въехавших в Луганскую Народную Республику указанным рейсом в тот же день", - говорится в сообщении.

В Министерстве проинформировали, что все отправления осуществляются с Республиканского вокзального комплекса, расположенного на территории железнодорожного вокзала по адресу: Луганск, улица Вити Пятеркина, 6.

Перевозки пассажиров на автостанции в города Российской Федерации осуществляются по следующим маршрутам:

- Луганск – Донецк – Луганск

Время отправления из Луганска: 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00.

Время отправления с автовокзала Донецка РФ (расположен по адресу: Донецк, проспект Ленина, 27): 13-00, 14-00, 15-00, 16-00, 17-00.

Стоимость проезда туда и обратно составляет 350 руб.;

- Луганск – Новошахтинск – Луганск

Время отправления из Луганска: 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00.

Время отправления с автовокзала Новошахтинска РФ (расположен по адресу: Новошахтинск, улица Харьковская, 81): 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00.

Стоимость проезда туда и обратно составляет 450 руб.;

- Луганск – Гуково – Луганск

Время отправления из Луганска: 06.30, 07.30, 08.30, 09.30, 10.30.

Время отправления с автовокзала Гуково РФ (расположен по адресу: Гуково, улица Магистральная, 20): 13.30, 14.30, 15.30,16.30, 17.30.

Стоимость проезда туда и обратно составляет 400 руб.

- Луганск – Красный Сулин – Луганск

Время отправления из Луганска: 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00.

Время отправления из Красного Сулина РФ (Красный Сулин, улица Придорожная, район железнодорожного вокзала): 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00.

Стоимость проезда туда и обратно составляет 450 руб.

"Выезд для участия в общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации осуществляется при наличии паспорта жителя Луганской Народной Республики, паспорта гражданина Российской Федерации. Посадка в автобус осуществляется при наличии маски, перчаток", - подчеркнули в Минтрансе.

Ранее Центральная избирательная комиссия ЛНР разъяснила порядок выезда жителей Республики, имеющих гражданство Российской Федерации, для участия в общероссийском голосовании по внесению изменений в Конституцию РФ.

Президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ, позволяющий жителям ЛНР и ДНР получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Глава ЛНР Леонид Пасечник выразил благодарность России за это решение, а также поручил профильным министерствам создать необходимые условия для организации процесса приема документов от жителей ЛНР для последующей выдачи паспортов Российской Федерации. Первый пункт по приему документов от желающих вступить в гражданство РФ открылся в Луганске 6 мая. В настоящее время пункты приема документов на получение российских паспортов действуют во всех городах и районах Республики.

МВД ЛНР в рамках совместного проекта с Министерством связи и массовых коммуникаций ЛНР запустило электронную очередь на оформление паспортов Республики и Российской Федерации и совместно с Минкомсвязи - call-центр для информирования жителей ЛНР о готовности паспорта РФ. Регистрация в электронной очереди на оформление паспортов ЛНР, Российской Федерации, а также на прохождение дактилоскопии доступна для жителей всех городов и районов Республики.

Первая группа жителей ЛНР получила в упрощенном порядке российские паспорта 14 июня 2019 года.

24 апреля 2020 года Путин подписал закон, освобождающий жителей Луганской и Донецкой Народных Республик от уплаты госпошлины за прием в гражданство РФ.

Пасечник заявил, что по состоянию на 12 июня более 110 тыс. жителей Республики получили гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке.

24 июня — Луганск