Всего за 450 рублей, луганчане могут проголосовать за внесение изменений в Конституцию РФ



«Выезд для участия в общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации осуществляется при наличии паспорта жителя Луганской Народной Республики, паспорта гражданина Российской Федерации. Посадка в автобус осуществляется при наличии маски, перчаток.

Отправления осуществляются с «Республиканского вокзального комплекса» (ж/д вокзал, г. Луганск ул. В. Пятеркина 6)», — говорится в сообщении.

Расписание:



маршрут «Луганск АС РВК — г. Донецк — Луганск АС РВК»,

Время отправления из Луганска «Республиканский вокзальный комплекс» в

07-00, 08-00, 09-00, 10-00, 11-00.

Время отправления с автовокзала г. Донецка РФ (адрес: г. Донецк, пр. Ленина, 27) в 13-00, 14-00, 15-00, 16-00, 17-00,

Стоимость проезда в прямом и обратном направлении составляет — 350,00 руб.;



маршрут «Луганск АС РВК — г. Новошахтинск — Луганск АС РВК»,

Время отправления из Луганска «Республиканский вокзальный комплекс»

в 06-00, 07-00, 08-00, 09-00, 10-00.

Время отправления с автовокзала г. Новошахтинск РФ (адрес: г. Новошахтинск, ул. Харьковская, 81) в 13-00, 14-00, 15-00, 16-00, 17-00,

Стоимость проезда в прямом и обратном направлении составляет — 450,00 руб.;



маршрут «Луганск АС РВК — г. Гуково — Луганск АС РВК»,

Время отправления из Луганска «Республиканский вокзальный комплекс»

в 06-30, 07-30, 08-30, 09-30, 10-30.

Время отправления с автовокзала г. Гуково РФ (адрес: г. Гуково, ул. Магистральная, 20) в 13-30, 14-30, 15-30,16-30, 17-30,

Стоимость проезда в прямом и обратном направлении составляет — 400,00 руб.



маршрут «Луганск АС РВК — г. Красный Сулин — Луганск АС РВК»,

Время отправления из Луганска «Республиканский вокзальный комплекс»

в 06-00, 07-00, 08-00, 09-00, 10-00.

Время отправления из г. Красный Сулин РФ в 13-00, 14-00, 15-00, 16-00, 17-00, (адрес: г. Красный Сулин, ул. Придорожная, район ж/д вокзала).

Стоимость проезда в прямом и обратном направлении составляет — 450,00 руб. Удобный город - Сегодня, 15:15 105 В Луганске обнародовали расписание автобусных рейсов в города Российской Федерации для поездок жителей города, имеющих гражданство Российской Федерации, с целью участия в общероссийском голосовании по внесению изменений в Конституцию РФ.«Выезд для участия в общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации осуществляется при наличии паспорта жителя Луганской Народной Республики, паспорта гражданина Российской Федерации. Посадка в автобус осуществляется при наличии маски, перчаток.Отправления осуществляются с «Республиканского вокзального комплекса» (ж/д вокзал, г. Луганск ул. В. Пятеркина 6)», — говорится в сообщении.Расписание:маршрут «Луганск АС РВК — г. Донецк — Луганск АС РВК»,Время отправления из Луганска «Республиканский вокзальный комплекс» в07-00, 08-00, 09-00, 10-00, 11-00.Время отправления с автовокзала г. Донецка РФ (адрес: г. Донецк, пр. Ленина, 27) в 13-00, 14-00, 15-00, 16-00, 17-00,Стоимость проезда в прямом и обратном направлении составляет — 350,00 руб.;маршрут «Луганск АС РВК — г. Новошахтинск — Луганск АС РВК»,Время отправления из Луганска «Республиканский вокзальный комплекс»в 06-00, 07-00, 08-00, 09-00, 10-00.Время отправления с автовокзала г. Новошахтинск РФ (адрес: г. Новошахтинск, ул. Харьковская, 81) в 13-00, 14-00, 15-00, 16-00, 17-00,Стоимость проезда в прямом и обратном направлении составляет — 450,00 руб.;маршрут «Луганск АС РВК — г. Гуково — Луганск АС РВК»,Время отправления из Луганска «Республиканский вокзальный комплекс»в 06-30, 07-30, 08-30, 09-30, 10-30.Время отправления с автовокзала г. Гуково РФ (адрес: г. Гуково, ул. Магистральная, 20) в 13-30, 14-30, 15-30,16-30, 17-30,Стоимость проезда в прямом и обратном направлении составляет — 400,00 руб.маршрут «Луганск АС РВК — г. Красный Сулин — Луганск АС РВК»,Время отправления из Луганска «Республиканский вокзальный комплекс»в 06-00, 07-00, 08-00, 09-00, 10-00.Время отправления из г. Красный Сулин РФ в 13-00, 14-00, 15-00, 16-00, 17-00, (адрес: г. Красный Сулин, ул. Придорожная, район ж/д вокзала).Стоимость проезда в прямом и обратном направлении составляет — 450,00 руб. Удобный город - Сегодня, 15:15 105

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