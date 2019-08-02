Судьба Донбасса: Москва не сможет сделать мятежные республики разменной монетой
Москва заинтересована в том, чтобы Донецкая и Луганская народная республики в итоге вернулись в состав Украины. Такое предположение сделал украинский политолог Михаил Погребинский. По его мнению, пока население считает эти территории оккупированными РФ, к власти на выборах будут приходить различные антироссийские силы.
В свою очередь население Донбасса может сильно повлиять на результаты выборов в пользу более договороспособных политиков, будучи той самой силой, которая создает баланс в противовес текущему прозападному большинству в стране, уверен эксперт.
Те, кто относится лояльно к РФ и выступает против так называемого европейского пути, будут восприниматься в качестве оппозиции, считает Погребинский.
Стоит отметить, что он не первый, кто высказывает такую точку зрения. Действительно, с уходом Крыма и Донбасса Украина лишилась части пророссийского электората, оставшиеся в составе Украины области не могут обеспечивать баланса, в результате чего промайданные и антироссийские силы неизбежно побеждают на выборах всех уровней последние шесть лет. Но только ли в потере территорий с населением все дело?
В любом случае, вызывает большие сомнения, а есть ли вообще на Украине пророссийские силы. Таковым, к примеру, всегда считался Янукович, но он всегда пытался сидеть на двух стульях. Нужны ли России такие союзники?
И можно вообще, спустя шесть лет войны заикаться об «обмене» Донбасса на условную «пророссийскость» украинских властей, да и вообще — на что бы то ни было?
Обо всем этом мы побеседовали с историком, публицистом, постоянным экспертом Изборского клуба Александром Дмитриевским.
— За последние шесть лет сложился пул так называемых «экспертов» по проблемам Донбасса, которые не только ни разу не работали в ДНР и ЛНР, но даже физически никогда не бывали в Донбассе. Не буду называть конкретные имена, но скажу, что таких личностей хватает, причём иногда — весьма солидных. Лично у меня, чья жизнь полностью прошла в Донбассе, чья журналистская и научная работа, включая участие в коллективных монографиях и диссертационное исследование, посвящены Донбассу, подобные «знатоки» шахтёрского края вызывают если не раздражение, то уж точно — насмешку.
«СП»: — На кого работает Погребинский?
— Посмотрим на проблему проще: большую часть времени Погребинский проживает в Европе. Это значит, что смотрит он на проблемы, как в своё время писал Белинский Гоголю, «из прекрасного далека». Да, он не разделяет идеи необандеровщины, но его оценки ситуации всё чаще становятся умозрительными. Поэтому лично у меня, как находящегося в эпицентре событий, его умозаключения большого интереса не вызывают.
«СП»: — Насколько реально то, о чем он говорит? На Украине приходят к власти антироссийские силы только из-за Донбасса? А есть ли на Украине пророссийские или хотя бы не антироссийские силы?
— Начнём с того, что после 2014 года на Украине пророссийских сил нет. Они разгромлены и у них нет никакой политической перспективы в обозримом будущем. Даже такие, вроде бы не антироссийские политики, как Медведчук и иже с ним, во-первых, не пользуются поддержкой электората, а во-вторых, и сами интегрированы в украинский бизнес. То есть, ждать от них чего-либо просто невозможно. И даже политик, приходящий к власти с лозунгами улучшения отношений с Россией и примирения в Донбассе очень скоро оказывается вынужденным делать то, что от него требуют необандеровцы. Пример: Владимир Зеленский.
Что же касается антироссийских сил, то вся эта смута под названием «Евромайдан» стала возможной благодаря тому, что большинство украинских граждан к 2013 году сознательно или нет, но сделали прозападный выбор. По сути дела за пределами Донбасса пророссийские силы оказались настолько слабы, что даже не смогли противостоять необандеровщине.
«СП»: — Все эти 30 лет Россия ничего не делала, чтобы они появились. И не делает до сих пор. Почему? И нужно ли?
— Да, Россия действительно ничего не делала для появления действительно пророссийских сил на Украине. Вместо этого в российском руководстве предпочитали договариваться с Януковичем и его олигархами, контролировавшими ныне почившую в Бозе Партию регионов. По сути дела, Россия пыталась подкупить украинских граждан дешёвым газом и прочими плюшками взаимовыгодного экономического сотрудничества, не предлагая при этом достойной цивилизационной программы. А коллективный Запад эту программу предлагал. Россия не взращивала собственную «мягкую силу» на Украине, а Запад взращивал. В результате имеем то, что получили. И теперь уже поздно пить боржом: поезд уехал…
«СП»: — Строго говоря, что для нас на Украине окончательно потеряно, а что еще нет?
— Практически вся Украина для России уже потеряна всерьёз и надолго. Киев, Полтава, Днепропетровск потеряны однозначно. Где есть хоть какой-то шанс — это Одесса, возможно — ещё Харьков. На нашей стороне оккупированная бандеровцами часть Донбасса. Всё остальное Россию давно не ждёт, вряд ли желает освобождения от бандеровщины и более того — готово воспротивиться попыткам такого освобождения. И ели мы захотим изгнать бандеровцев из Киева, то скорее всего получим если не Польскую кампанию 1920 года, то уж точно — Финскую войну 1939 года.
«СП»: — Стало ли восстание Донбасса для России неприятной неожиданностью и данностью, от которой уже не деться?
— Известный математик Нассим Талеб знаменит своей теорией «чёрного лебедя», описывающей события с колоссальными последствиями, но которые не смогло предсказать экспертное сообщество. Русская весна в Донбассе и последующая война стали как раз таким вот «чёрным лебедем»: ни один специалист в мире ни у нас, ни у них не смог их спрогнозировать. Нет ни одного достоверно известного научно обоснованного прогноза событий 2014 года в Донбассе. Все прогнозы — это изданные в 2007—2012 годах антиутопии донецкого писателя Фёдора Березина и луганчанина Глеба Боброва: только художественные произведения, и только донбасских авторов.
Причина такого положения дел в том, что специалистов по проблематике Донбасса за пределами самого Донбасса до 2014 года можно было пересчитать по пальцам. И сейчас биографии практически всех серьёзно занимающихся тематикой Донбасса самым тесным образом связана с Донбассом, более того, среди них очень сложно встретить тех, кто не был бы лично знаком друг с другом: достаточно вспомнить того же политического обозревателя и историка Владимира Корнилова, с которым я познакомился в Донецке на собраниях Интердвижения Донбасса в далёком 1991 году. Два исключения, которые могу вспомнить навскидку — это израильтянин Теодор Фридгут и американец японского происхождения Куромия Гироаки, но и они поддерживали активную связь с научным сообществом Донбасса и даже приезжали к нам.
Могу вспомнить что с 2007 по 2014 год среди двенадцати постоянно аккредитованных при МИД России собкоров украинских СМИ одиннадцать было от киевских изданий и телекомпаний и ваш покорный слуга — от газеты «Донецкiй кряжъ». Причём очень многие из тех, у кого приходилось брать интервью, удивлялись почему столь серьёзное пророссийское издание выходит в каком-то там Донецке, а не в Крыму и не в Севастополе, и почему это какому-то там Донбассу вдруг так интересна Россия. И очень удивлялись когда я им приводил шокирующие данные Центризбиркома Украины, имеющиеся, кстати, в открытом доступе, согласно которым на выборах с 2002 по 2012 год украинские националистические партии и политики в Донецкой и Луганской областях никогда не преодолевали барьер 3% даже суммарно, в то время, как в Севастополе они набирали до 10% голосов, а в Крыму за них постоянно голосовало от 15 до 20% избирателей (это уровень Одесской и Харьковской областей), при том, что крымских татар на полуострове всего 12%, и основную массу таких голосов давали округа со славянским населением. Если Донбасс в упор никто не хотел замечать, то стоит ли жаловаться на то, что Русская весна оказалась совершенно неожиданным сюрпризом?
«СП»: — В свое время была такая теория, что Москва хотела разменять Донбасс на признание Крыма, но не вышло. Насколько это близко к реальности?
— Приходилось про это слышать, но достоверных подтверждений или опровержений данного тезиса я не встречал. С уверенностью могу сказать, что в 2014 году каких-либо планов по Донбассу у России не было в принципе, и всё, что имело место — это сплошная импровизация. Понятно, что на республики Донбасса до конца лета 2018 года возлагались надежды по переформатированию Украины в антифашистском ключе, и первый Глава ДНР Александр Захарченко рассматривался в качестве такого всеукраинского лидера. Однако его гибель перечеркнула эти планы.
А насчёт использования Донбасса в качестве разменной монеты: хочу предостеречь от такого шага. Помните песню Высоцкого про случай в шахте? Ту самую: «Сидели, пили вразнобой мадеру, старку, зверобой…» Так вот Высоцкий очень хорошо понял одну особенность донбасской ментальности: выехать в рай на чужом горбу ты, конечно, можешь, но после, в самый критический для тебя момент тебе это припомнят. Припомнят не со зла, но так, что станет тошно на всю оставшуюся жизнь: для тех, у кого работа связана с постоянным риском такое поведение — норма…
Дмитрий Родионо
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