На КПВВ «Станица Луганская» женщина предлагала пограничнику взятку, чтобы не устанавливать приложение «Дій вдома»
Вчера, 23 июня, на КПВВ «Станица Луганская» 65-летняя жительница Хмельницкой области пыталась подкупить должностное лицо Госпогранслужбы.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Так, женщина направлялась со стороны Луганска.
Отмечается, что за 2000 гривен она пыталась избежать самоизоляции и пройти КПВВ без установки приложения «Дій вдома».
«Пограничник от неправомерной выгоды отказался. Информацию о признаках преступления, предусмотренного ст. 369 УК Украины, сотрудники Госпогранслужбы направили на адрес Станично-Луганского отдела полиции для внесения в ЕРДР», — сказано в сообщении. Новости Региона - Сегодня, 16:00 460
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Так, женщина направлялась со стороны Луганска.
Отмечается, что за 2000 гривен она пыталась избежать самоизоляции и пройти КПВВ без установки приложения «Дій вдома».
«Пограничник от неправомерной выгоды отказался. Информацию о признаках преступления, предусмотренного ст. 369 УК Украины, сотрудники Госпогранслужбы направили на адрес Станично-Луганского отдела полиции для внесения в ЕРДР», — сказано в сообщении. Новости Региона - Сегодня, 16:00 460
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