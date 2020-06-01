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На КПВВ «Станица Луганская» женщина предлагала пограничнику взятку, чтобы не устанавливать приложение «Дій вдома»

robot Сегодня, 17:1527Новости
На КПВВ «Станица Луганская» женщина предлагала пограничнику взятку, чтобы не устанавливать приложение «Дій вдома»
Вчера, 23 июня, на КПВВ «Станица Луганская» 65-летняя жительница Хмельницкой области пыталась подкупить должностное лицо Госпогранслужбы.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, женщина направлялась со стороны Луганска.

Отмечается, что за 2000 гривен она пыталась избежать самоизоляции и пройти КПВВ без установки приложения «Дій вдома».

«Пограничник от неправомерной выгоды отказался. Информацию о признаках преступления, предусмотренного ст. 369 УК Украины, сотрудники Госпогранслужбы направили на адрес Станично-Луганского отдела полиции для внесения в ЕРДР», — сказано в сообщении. Новости Региона - Сегодня, 16:00 460

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