На КПВВ «Станица Луганская» женщина предлагала пограничнику взятку, чтобы не устанавливать приложение «Дій вдома»





Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Так, женщина направлялась со стороны Луганска.



Отмечается, что за 2000 гривен она пыталась избежать самоизоляции и пройти КПВВ без установки приложения «Дій вдома».



«Пограничник от неправомерной выгоды отказался. Информацию о признаках преступления, предусмотренного ст. 369 УК Украины, сотрудники Госпогранслужбы направили на адрес Станично-Луганского отдела полиции для внесения в ЕРДР», — сказано в сообщении. Новости Региона - Сегодня, 16:00 460 Вчера, 23 июня, на КПВВ «Станица Луганская» 65-летняя жительница Хмельницкой области пыталась подкупить должностное лицо Госпогранслужбы.Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Так, женщина направлялась со стороны Луганска.Отмечается, что за 2000 гривен она пыталась избежать самоизоляции и пройти КПВВ без установки приложения «Дій вдома».«Пограничник от неправомерной выгоды отказался. Информацию о признаках преступления, предусмотренного ст. 369 УК Украины, сотрудники Госпогранслужбы направили на адрес Станично-Луганского отдела полиции для внесения в ЕРДР», — сказано в сообщении. Новости Региона - Сегодня, 16:00 460

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