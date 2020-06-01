Прокурору зеленому слава!

Отшумели вихри перемен, буквально обрушившиеся на прокуратуру Ростовской области в начале июня 2020 года. Отшумели, унеся с собой большую часть руководства данной структуры. Исчез прокурор области и один из его замов, проредили кадровую службу и бухгалтерию ведомства, «ушли по собственному желанию» еще несколько ключевых фигур, включая прокуроров г. Азова и Новочеркасска.Разумеется, череда добровольных отставок не была случайной. Вакантные места в областной прокуратуре появились сразу после работы комиссии, прибывшей в регион по линии Генеральной прокуратуры. Злые языки поговаривают о том, что проверяющие из столицы были буквально озадачены методами работы своих ростовских коллег, что и послужило причиной дальнейших отставок. Кто-то говорит о том, что прокурор области Юрий Баранов пал в неравной борьбе с губернатором области Василием Голубевым, выдвижение которого на новый губернаторский срок поддержал Владимир Путин. Но это уже неважно, важно лишь то, что работой всех уволенных сотрудников явно были недовольны в Генеральной прокуратуре.После того как все те сотрудники, которые по мнению руководства не должны ассоциироваться у населения с данным надзорным ведомством покинули ряды прокуратуры, мы, рядовые обыватели, как-то потеряли интерес к процессам, протекающим в стенах данного органа. Убрали тех, кто не нужен, оставили лучших. Разве это плохо?И вот, буквально сегодня, мне на глаза попался странный документ, носящий название «запрос» и обязывающий администрацию Азовского района, города Азова и прочих населенных пунктов, входящих в состав района, предоставить некую информацию руководству Азовской межрайонной прокуратуры. Я не знаю, какое впечатление по прочтению данного документа сложилось у вас, но мне показалось, что я читаю некую новую версию «письма из Простоквашино». Письма, которое писалось несколькими авторами, каждый из которых не удосужился прочесть то, что было написано предыдущим «баснописцем».Как вы уже поняли, речь идет о голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Давайте сразу по тексту. Прокурор, в данном случае исполняющий обязанности, требуют от муниципалитетов предоставить информацию «о возможных о поступивших уведомлениях о проведении публичных массовых акций, в том числе несанкционированных, мерах принятых к участникам таких публичных мероприятий». Слушайте, а с каких это пор у нас начали подавать уведомления о проведении несанкционированных публичных мероприятий? И откуда руководство муниципалитетов может владеть информацией «о возможных» уведомлениях, которые в отличие от «поступивших» весьма сложно учесть и спрогнозировать? Указанные в письме чиновники должны предвидеть будущее или просто «раскинуть на картах»? Да, и еще, говоря о мерах, «принятых к участникам таких публичных мероприятий». А разве подобным занимается не полиция?Но это все мелочи, ибо следующий абзац воистину заслуживает того, чтобы его нанесли на гранит и установили на въезде в город. Когда речь зашла о «зарегистрированных кандидатах», я понял, что этот абзац писал совершенно другой человек. Какие кандидаты? Речь идет о принятии поправок в Конституцию РФ! Кто кандидат? Пакет поправок или сам основной закон? И кто является «близкими родственниками» кандидатов? Готов предположить, что ближайшими родственниками Конституции РФ являются Уголовный Кодекс, Гражданский Кодекс и Кодекс об административных правонарушениях. О них идет речь? О происшествиях с участием КОГО требует информировать посредством «срочной связи» Азовскую межрайонную прокуратуру исполняющий обязанности прокурора?В общем, я так ничего и не понял. Кроме того, что над главой Азовского района и главой администрации г. Азова завис дамоклов меч, который грозит им неминуемой карой, если они в период голосования за поправки в Конституцию РФ не защитят права «зарегистрированных кандидатов и их близких родственников», а также не направят в прокуратуру все поступившие в их адрес уведомления о проведении несанкционированных публичных массовых акций.Нет, я понимаю, что данное письмо писал не исполняющий обязанности прокурора. Его готовил исполнитель, этот факт понятен всем. Но ставить свою подпись на подобным в первый же день наделения тебя полномочиями «И.о.», на мой взгляд, весьма опрометчиво. Я, как человек сугубо гражданский, допускаю, что возможно я чего-то не понял и данный документ действительно составлен правильно и пропитан хоть и непонятной мне, но все же безупречной логикой, присущей представителям надзорного ведомства. Именно поэтому, я готов признать, что мое оценочное суждение является ошибочным, при условии, что вы, мои читатели, грамотно и мотивированно разъясните мне суть данного документа и убедите меня в том, что он имеет какой-то смысл. Если и вы бессильны в данном вопросе, то оставляю за собой право обратиться за разъяснениями в Генеральную прокуратуру. Как налогоплательщик, и представитель многонационального народа Российской Федерации, являющегося единственным источником власти в данном государстве, имею на это полное право. Жду ваших комментариев!Алексей Зотье