Из-за непогоды на западе Украины подтоплено 187 населённых пунктов

«Интенсивные осадки в течение 22—23 июня привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой, во Львовской и в Закарпатской областях», — говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Фото: globallookpress.comВ западных областях Украины сильные дожди стали причиной подтопления 187 населённых пунктов, передает RT.По состоянию на 24 июня подтоплено 187 населённых пунктов: 161 в Ивано-Франковской области, 15 — в Черновицкой и восемь — во Львовской.Украинский президент Владимир Зеленский потребовал от правительства «раз и навсегда» решить проблему с наводнениями в стране. Об этом он сказал в ходе совещания на тему наводнений на западе страны.По его словам, на Украине ежегодно тратится от 500 до 800 млн гривен (от $18,7 до 29,9 млн) на ликвидацию последствий чрезвычайно ситуации. Он предположил, что в этом году будет потрачено более миллиарда гривен на эти цели.«Время найти системное решение, заняться укреплением берегов рек. Чтобы укрепить берега Днестра, Тисы, чтобы решить этот вопрос раз и навсегда», — сказал Зеленский.Он отметил необходимость разработки «настоящей большой программы с привлечением иностранного опыта».Накануне сообщалось, что Черновицкая и Ивано-Франковская области на западе Украины попали в зону паводка из-за сильных ливней, погибли три человека.