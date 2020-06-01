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В ЮВО отреагировали на инцидент с Т-34 на параде в Севастополе

root Вчера, 21:0041Новости
В ЮВО отреагировали на инцидент с Т-34 на параде в Севастополе
Фото: РИА Новости
Никаких представляющих опасность для зрителей инцидентов на параде Победы в Севастополе не было, сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы Южного военного округа, передает РИА Новости.
Ранее некоторые СМИ написали, что возглавлявший колонну танк Т-34 чуть не въехал в людей, потому что якобы не смог вовремя повернуть.
"Экипаж танка при совершении поворота максимально снизил обороты двигателя и совершил остановку", — говорится в сообщении.

В Черноморском флоте также отметили, что машина затормозила на безопасном расстоянии от зрителей, это не повлияло на движение остальной военной техники.

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