Более 10 тыс. жителей Республики посетили праздничные мероприятия в парке "Патриот" (ФОТО)

Более 10 тыс. жителей Республики посетили прошедшие в военно-патриотическом парке культуры и отдыха "Патриот" праздничные мероприятия в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила пресс-служба Народной милиции ЛНР."Более 10 тысяч человек посетили сегодня мероприятия, организованные в парке культуры и отдыха "Патриот", - рассказали в оборонном ведомстве, которое выступило организатором мероприятий.В парке были организованы площадки с военной техникой времен Великой Отечественной войны, а также техникой и вооружением различных подразделений оборонного ведомства Республики. Также были представлены более 30 беспилотных летательных аппаратов ВСУ разной модификации, в том числе иностранного производства, сбитые силами ПВО Народной милиции.Посетители могли ознакомиться со спецтехникой МВД и МЧС ЛНР, сфотографироваться на фоне вооружения, увидеть танки и другую бронетехнику изнутри. Все желающие могли проверить свою меткость в стрелковом тире.На территории были организованы две площадки, на которых выступили артисты Луганской академической филармонии, артисты театров, духовой оркестр, вокальная группа "Офицеры" МВД ЛНР и ансамбль Народной милиции "Новороссия". Зрители увидели показательные выступления военнослужащих, в том числе зенитно-ракетного дивизиона, артиллерийских и разведывательных подразделений, ремонтно-восстановительного батальона и кинологической службы.На территории парка военнослужащие Народной милиции развернули для посетителей полевые кухни с горячим чаем, пловом и борщом, каждый мог попробовать хлеб, выпеченный в военно-полевой печи."Конечно, учитывая дату – 75 лет Победы, основой нашей концертной программы стали произведения тех времен: конечно, победные песни, конечно - вальсы. Выступать на такого рода мероприятиях для нас - большое удовольствие, это большая радость, это гордость за наших защитников, дедов и прадедов", - рассказал начальник духового оркестра МВД майор полиции Алексей Кирсанов.Луганчанин Сергей Белов, который посетил парк вместе с детьми, отметил высокий уровень организации мероприятия и уровень комфорта, который сумели создать организаторы для такого большого количества людей."Вместе с семьей сегодня приехали сюда, в парк "Патриот", в первую очередь для того, чтобы показать подрастающему поколению мощь нашей Народной милиции, чтобы они могли поближе познакомиться с техникой, которая защищает рубежи Республики, посмотреть в глаза ребятам, которые сейчас несут службу, непосредственно защищая эти рубежи", - сказал он, отметив, что "от выступлений в восторге и взрослые, и дети".Белов подчеркнул, что "Патриот" – это "парк, в который можно приехать вместе с детьми, место отдыха и одновременно патриотического воспитания".Председатель Артемовского районного отделения Союза ветеранов Афганистана Виктор Баюн сказал, что выставка представляет интерес не только для детей, но и для опытных военных."Народ должен знать, какое есть в Луганской Народной Республике вооружение, это должны знать и наши враги - чтобы они нас боялись. Поэтому, однозначно, это очень здорово, что этот парк открылся. Мы, афганцы, вспомнили то оружие, которое было на тот момент в 40-й (общевойсковой) армии (входившей в состав ограниченного контингента советских войск в Демократической Республике Афганистан в 1979-1989 годах), увидели современное - конечно техника не стоит на месте! - отметил афганец. - Если бы ее направить на народное хозяйство - было бы очень здорово!"Иностранец Жан, окончивший один из вузов Луганска и решивший остаться жить в Республике, приехал в парк сразу же после парада на Театральной площади."Во-первых, я очень рад, потому что вижу, как все довольны, - такого не ожидал после самоизоляции. Я думал, что будет мало людей, а оказалось, что здесь тысячи людей, мне это очень сильно нравиться. А во-вторых, я очень рад тоже принимать участие в таких мероприятиях - я уже все понимаю, я уже луганчанин!" - поделился он эмоциями.Освобожденный в рамках обмена удерживаемыми лицами политзаключенный Эдуард Коваленко назвал символичным то, что "выжженная в 2014 году снарядами ВСУ территория аэропорта приняла на себя функцию патриотического воспитания"."Во-первых, это территория аэропорта, где мирные люди жили мирной жизнью, приземлялись на самолетах, улетали-прилетали. И эта взлетная полоса, которая осталась с тех времен, - она строилась для общения между людьми, для труда и созидания", - подчеркнул он.Он добавил, что никто не ожидал, что в 2014 году начнется война."Я как политзаключенный, который понес ради мира на нашей земле определенные жизненные тяготы, я думаю, что и впереди много борьбы, считаю, что те злые силы, которые столкнули единый народ в гражданской войне, должны понести ответственность, а мир – восторжествовать. И этот парк "Патриот" своим предназначением борется за мир, принуждает к миру, потому что в наше время приходится к миру принуждать. Конечно, лучше словом, но, к сожалению, приходится еще и техникой", - сказал бывший политзаключенный.Руководитель ансамбля "Новороссия" офицер Народной милиции Роман Разум от имени коллектива поздравил граждан Респулики с Днем Великой Победы."Этот день для нас очень долгожданный: мы так ждали, когда проедет техника, пройдут парадные расчеты по нашей площади, и когда здесь, в парке "Патриот", пройдут показательные выступления и торжественный концерт! И это день наступил - с Днем Победы!" - обратился он к присутствующим.Напомним, сегодня в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Театральной площади в центре Луганска прошел парад.Ранее власти Республики перенесли парад Победы и праздничные мероприятия, планировавшиеся 9 мая, в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции нового типа.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 8,9 млн, из них более 469 тыс. скончались. В ЛНР подтверждены 474 случая заражения коронавирусом.С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции власти Республики ввели режим повышенной готовности и предприняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы госорганов, предприятий, учреждений, транспорта. 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