Синоптики прогнозируют днем 25 июня в ЛНР до 28 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР 25 июня будет колебаться от 10 градусов выше нуля ночью до 28 градусов тепла днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 24 июня до 21.00 25 июня на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 10-15, днем 23-28 градусов тепла", - предупреждают синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 11-13 градусов выше нуля, днем – 25-27 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 10-12 градусов ночью и 24-26 градусов тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 12-14 градусов ночью до 25-27 градусов тепла днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 24 июня метеорологи отмечали в 1930 году – плюс 5,6 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 1885 году и составляла плюс 38,2 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 25 июня – 03.43, время захода – 21.08. Продолжительность светового дня составит 17 часов 25 минут.

По предварительному прогнозу, 26-27 июня погода воздуха существенно не изменится.

24 июня — Луганск