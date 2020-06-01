Артиллеристы ЛНР произвели в Луганске праздничный салют в честь Парада Победы (ФОТО)

Артиллеристы Народной милиции ЛНР произвели в Луганске праздничный салют в честь Парада Победы. Об этом передает корреспондент ЛИЦ.Артиллеристы оборонного ведомства Республики дали 20 залпов из 122-мм гаубиц Д-30. Залпы сопровождались праздничным фейерверком, который длился еще порядка 10 минут после того, как отработали орудия.Каждый из залпов военнослужащие посвящали: 75-й годовщине Победы, памяти павших за советскую Родину, советским солдатам – освободителям, ветеранам Великой Отечественной войны, шахтерам, защитникам Донбасса и труженикам тыла, свободной Республике.Ранее сегодня в центре Луганска прошел парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.24 июня — Луганск