На КПВВ «Станица Луганская» задержали двух женщин, которые хотели вернутся в Луганск не выдержав 14 дней самоизоляции





Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.



Так, нарушили карантин две женщины, которые должны были находиться на самоизоляции еще 9 дней. Они пытались попасть на временно оккупированную территорию.



Еще один нарушитель карантина возвращался в Россию через пункт пропуска «Меловое». При этом, 31-летний россиянин всего за три дня до этого прибыл из-за границы и обязался самоизолироваться на 2 недели.



«Об указанных фактах пограничники проинформировали сотрудников Нацполиции для осуществления ими соответствующих процессуальных действий в отношении нарушителей правил карантина», — говорится в сообщении.

В Украине принят закон, за нарушение санитарных норм и правил по предотвращению инфекционных заболеваний карается штрафом в размере 17-51 тыс. грн или арестом на срок до 6 месяцев/ограничением свободы на срок до 3 лет/лишением свободы на срок до 3 лет. Если эти же деяния повлекут смерть человека или иные тяжкие последствия — виновному грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Новости Региона - Сегодня, 08:18 91 На КПВВ «Станица Луганская» украинские пограничники выявили двух нарушителей самоизоляции.Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.Так, нарушили карантин две женщины, которые должны были находиться на самоизоляции еще 9 дней. Они пытались попасть на временно оккупированную территорию.Еще один нарушитель карантина возвращался в Россию через пункт пропуска «Меловое». При этом, 31-летний россиянин всего за три дня до этого прибыл из-за границы и обязался самоизолироваться на 2 недели.«Об указанных фактах пограничники проинформировали сотрудников Нацполиции для осуществления ими соответствующих процессуальных действий в отношении нарушителей правил карантина», — говорится в сообщении.В Украине принят закон, за нарушение санитарных норм и правил по предотвращению инфекционных заболеваний карается штрафом в размере 17-51 тыс. грн или арестом на срок до 6 месяцев/ограничением свободы на срок до 3 лет/лишением свободы на срок до 3 лет. Если эти же деяния повлекут смерть человека или иные тяжкие последствия — виновному грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.Новости Региона - Сегодня, 08:18 91

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