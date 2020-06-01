Первая группа жителей ЛНР отправилась в Россию на голосование по Конституции (ФОТО)

Первая группа жителей ЛНР, имеющих гражданство Российской Федерации, отправилась из Луганска в российские Донецк и Новошахтинск для участия в предварительном голосовании по внесению изменений в Конституцию РФ. Об этом сообщает корреспондент ЛИЦ, также решивший принять участие в голосовавнии.В Россию жители ЛНР едут на регулярных рейсовых автобусах. Стоимость одного билета из Луганска в российский Донецк составляет 350 рублей.Отправившиеся на голосование луганчане отмечают, что гордятся своим участием в судьбоносном для России событии."Я горжусь, что стала гражданкой России и что получила возможность проголосовать за изменение Конституции. Я читала список поправок и считаю их правильными", - сказала жительница столицы Анна Карасева.Жительница столицы ЛНР Марина сообщила, что едет на голосование с сыном."Конечно, для нас это важно, мы же теперь россияне", - отметила она.Напомним, ранее Министерство инфраструктуры и транспорта ЛНР обнародовало расписание автобусных рейсов в города Российской Федерации для поездок жителей Республики, имеющих гражданство Российской Федерации, в российский Донецк, Новошахтинск, Гуково и Красный Сулин с целью участия в общероссийском голосовании по внесению изменений в Конституцию РФ.Ранее Центральная избирательная комиссия ЛНР разъяснила порядок выезда жителей Республики, имеющих гражданство Российской Федерации, для участия в общероссийском голосовании по внесению изменений в Конституцию РФ.Президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ, позволяющий жителям ЛНР и ДНР получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Глава ЛНР Леонид Пасечник выразил благодарность России за это решение, а также поручил профильным министерствам создать необходимые условия для организации процесса приема документов от жителей ЛНР для последующей выдачи паспортов Российской Федерации. Первый пункт по приему документов от желающих вступить в гражданство РФ открылся в Луганске 6 мая. В настоящее время пункты приема документов на получение российских паспортов действуют во всех городах и районах Республики.МВД ЛНР в рамках совместного проекта с Министерством связи и массовых коммуникаций ЛНР запустило электронную очередь на оформление паспортов Республики и Российской Федерации и совместно с Минкомсвязи - call-центр для информирования жителей ЛНР о готовности паспорта РФ. Регистрация в электронной очереди на оформление паспортов ЛНР, Российской Федерации, а также на прохождение дактилоскопии доступна для жителей всех городов и районов Республики.Первая группа жителей ЛНР получила в упрощенном порядке российские паспорта 14 июня 2019 года.24 апреля 2020 года Путин подписал закон, освобождающий жителей Луганской и Донецкой Народных Республик от уплаты госпошлины за прием в гражданство РФ.Пасечник заявил, что по состоянию на 12 июня более 110 тыс. жителей Республики получили гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке.25 июня — Луганск