Медики зарегистрировали в ЛНР 494 случая заболевания COVID-19 – Минздрав

Медики ЛНР зарегистрировали 494 случая заражения коронавирусной инфекцией в Республике. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ЛНР."Всего по состоянию на 9.00 25 июня зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 494", - говорится в сообщении.Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 429 человек.За прошедшие сутки летальных исходов не зарегистрировано. С начала пандемии умерли 11 человек.Ранее в Министерстве здравоохранения ЛНР сообщили, что ситуация с коронавирусом в Республике полностью стабилизировалась и находится под контролем Правительства и врачей.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 8,9 млн, из них более 469 тыс. скончались. Ранее в ЛНР были подтверждены 474 случая заражения коронавирусом.С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции власти Республики ввели режим повышенной готовности и предприняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы госорганов, предприятий, учреждений, транспорта. К настоящему времени на фоне улучшения ситуации с распространением инфекции большая часть ограничительных мер значительно смягчена.25 июня — Луганск