Обыкновенный фашизм: "Слуга" Третьякова считает, что у бедных родителей - низкосортные дети!

"Когда демографически предоставляем такие средства, которые используются семьей, и рождение ребенка происходит не для того, чтобы предоставить ему равные права, образование, а для того, чтобы получить материальную помощь, то мы получим, скажу жестко, детей очень низкого качества. Они приводят к тому, что тоже садятся на государственные средства", - сказала Галина Третьякова.

"Великобритания в этом смысле очень жестокая по отношению к тем, кто не работает. У них даже когда-то был лорд, заместитель министра соцполитики, который сказал, что тот, кто хочет получить социальную помощь, должен быть стерилизован. Вот такая жестокая политика. Хочу сказать, что очень часто Ли Куана Ю (экс-премьера Сингапура - Ред.) вспоминают, что там очень хороший Сингапур. Ли Куан Ю стерилизовал женщин, у которых не было высшего образования", - отметила Третьякова.

"Петь песни нужно тому, кто каждый день встает на защиту своей Родины, на защиту своего дома, на то, чтобы кормить своих иждивенцев. Все, кто этого не делает, они не могут относить себя к достойной жизни", - подытожила нардеп.

"Слуга народа" Галина Третьякова заявила, что у безработных рождаются дети низкого качества и подняла вопрос о стерилизации граждан без дохода. Народный депутат, которая также возглавляет комитет социальной политики и защиты прав ветеранов Верховной рады, решила порассуждать вот на какую тему.В видео, которое мы публикуем ниже, Третьякова подняла вопрос целесообразности выплат безработным социальной помощи.Она привела в пример Великобританию и Сингапур, где принимают "суровые меры" для борьбы с безработными. Вплоть до стерилизации.По ее словам, такими методами власти других стран "выкорчевывали в нации элементы, которые не являются защитниками и кормильцами".источник