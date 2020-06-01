Поляки читают Путина и зовут мнооооого американских войск

фото:gdb.rferl.org18 июня в американском журнале National Interest вышла статья президента России «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим». Текст получился обширным и разноплановым, в частности, Владимир Путин много внимания уделил Мюнхенскому сговору и позиции западных держав, благодаря которой Вторая мировая стала реальностью. Также глава РФ писал о послевоенном мире, о том, что политикам, наученным горьким опытом, удалось создать систему миропорядка, позволявшую не доводить дело до крайности, несмотря на имеющиеся противоречия. «Наш долг — всех тех, кто берет на себя политическую ответственность, прежде всего представителей держав-победительниц во Второй мировой войне, — гарантировать, чтобы эта система сохранилась и совершенствовалась», — пишет Путин.Статья российского президента ожидаемо вызвала резонанс мирового масштаба, и в негативных оценках недостатка не было. Расстаралась, конечно, Украина, тем более что Путин затронул ее «священную корову» в лице Бандеры, поставив его в один ряд с коллаборационистами вроде Власова или Квислинга. Защищала майданного идола столь одиозная личность, как Виталий Портников. Хватало и тех, кому сквозь строки президентского текста слышались раскаты третьей мировой. Ну и куда же без оскорблений, вот таких, например: «Медведь сошел с ума».На Западе статью Путина тоже преимущественно ругали. Британский МИД сделал заявление, где признал, что победа была достигнута совместными усилиями стран-союзников, хотя общая история «не должна использоваться в качестве политического инструмента или переписываться государствами в их собственных интересах».А вот известный немецкий историк Карл Шлёгель в интервью Deutsche Welle признался: у него волосы встали дыбом и он испытал шок. Причиной нервной реакции стали слова президента: «…решая свои военно-стратегические, оборонительные задачи, Советский Союз начал процесс инкорпорации Латвии, Литвы и Эстонии. Их вступление в СССР было реализовано на договорной основе, при согласии избранных властей. Это соответствовало нормам международного и государственного права того времени. Кроме того, Литве в октябре 1939 года были возвращены город Вильно и прилегающая область, ранее входившие в состав Польши. Прибалтийские республики в составе СССР сохранили свои органы власти, язык, имели представительство в советских высших государственных структурах».Это в корне отличается от многолетних стенаний об оккупации Прибалтики, и неудивительно, что у историка из Германии шевелятся волосы на голове, а эстонский министр иностранных дел Урмас Рейнсалу грозно осуждает Путина и объявляет сказанное им ложью от начала до конца.Вспомнил президент РФ и о Польше, о той неблаговидной роли, которую она сыграла в развязывании войны. Власти Речи Посполитой истово пытаются изобразить свою страну самой несчастной жертвой двух тоталитарных режимов, и когда им напоминают о реальном положении дел, в ответ следует бурная истерика. Так было в конце прошлого года, так случилось и сейчас. Путина критиковали все, кому не лень. Допустим, историк профессор Анджей Новак назвал статью в National Interest беспрецедентной, поскольку даже Сталин был скромнее и не подписывался как автор краткого курса истории ВКП(б). Подобно эстонскому министру, польский историк упомянул о «гигантской лжи».Отметились и официальные структуры. Согласно Польскому институту национальной памяти Путин пытается реанимировать сталинскую версию новейшей истории и занимается пропагандой в стиле брежневской эпохи. Президент Анджей Дуда также не остался в стороне и заявил, что за прошедшие полгода хозяин Кремля неоднократно лгал о Второй мировой войне и о том, кто ее начал, но благо есть Польша и она сеет историческую правду всюду, где только можно.Разоблачением статьи Путина занялся и Станислав Жарынь, спикер министра координатора специальных служб Речи Посполитой. Министр-координатор — это глава МВД Мариуш Каминский, могущественный политик и второе лицо в партии «Право и справедливость». Состоящий при Каминском Жарынь — мальчик-мажор, получивший хорошую должность благодаря происхождению. Отец Станислава — Ян — в политике со времен «Солидарности», последние пять лет он был сенатором, а ныне руководит свежесозданным Институтом национальной мысли. И сынишка тоже пристроен: ни одна атака пресловутых русских хакеров и вездесущих агентов ГРУ не укрывается от его бдительного ока.На этот раз Жарынь-младший раскрыл коварные намерения Путина. Оказывается, своей статьей президент РФ пытается дестабилизировать Запад, подорвать единство НАТО и представить Польшу государством, создающим проблемы на международной арене.Станиславу Жарыню, вероятно, невдомек, но Речь Посполитая в этом деле действительно мастер. В частности, статью Путина используют в качестве дополнительного аргумента в пользу увеличения в стране американского военного присутствия. Вообще в польских СМИ президентский текст ругали дружно и с охоткой, независимо от того, какой ориентации придерживается издание — либеральной или консервативной. К примеру, связанная с Соросом Gazeta Wyborcza писала о том, что Путин идет по следам Сталина и плохо знает историю. Было бы удивительно, если бы Wyborcza высказалась иначе. Куда интереснее размышления Игоря Щенсновича, работающего в Gazeta Polska и Gazeta Polska Codziennie.Щенснович, судя по всему, настолько въедливо читал публикацию в National Interest, что выискал между строк адресованное Берлину предложение провести германо-российскую границу по Висле. Далее следует вывод: «Чем раньше президент Дуда и президент Трамп введут сюда мнооооого американских войск, тем лучше». Небольшое пояснение: в статье Владимира Путина есть фрагмент, посвященный тому, как в 1939-м Берлин предлагал Москве включить в сферу ее интересов не только земли Западной Украины и Западной Белоруссии, но и собственно польские территории. Сталин на это не пошел. «Советский Союз до последней возможности стремился избежать участия в разгорающемся конфликте и не хотел играть на стороне Германии», — пишет российский президент. Однако польский журналист все понимает по-своему, и ему мерещится новый пакт Молотова — Риббентропа.Я неспроста обратил внимание на место работы Щенсновича. Gazeta Polska и Gazeta Polska Codziennie — «боевые листки» партии «Право и справедливость», а их главный редактор Томаш Сакевич близок к Ярославу Качинскому, «серому кардиналу» Речи Посполитой. Активной пропагандой переброски дополнительных контингентов США занимается не один Щенснович, в этом участвует и его шеф Сакевич. Соответственно, их действия одобрены на самом высоком уровне. Подобно медиабойцам Качинского ведут себя и официальные политики.5 июня Wall Street Journal написала о решении вашингтонской администрации вывести из Германии часть американских войск. Издание ссылалось на неназванные источники, хотя подтверждения ни из Пентагона, ни из Белого дома не было. Новость тянула на сенсацию, и поначалу в Варшаве растерялись, но быстро сориентировались и в роли зазывал выступили премьер-министр Моравецкий, министр национальной обороны Блащак и президент Дуда. 15 июня о сокращении группировки в Германии лично сообщил Трамп, обвинив Берлин в невыполнении обязательств перед НАТО и нечестности в торговых делах. После этого хор, исполняющий песню «Дональд, введи войска!», зазвучал еще громче.Части армии США находятся в Польше уже несколько лет, а год назад главы двух стран договорились об увеличении численности контингента до 5500 человек. Из Германии должны уйти 9500 солдат и офицеров, и Речь Посполитая претендует хотя бы на часть из них. Зачем? Объяснение незамысловатое: американцы — гарантия безопасности от «проявлений российского империализма» (цитата из Анджея Дуды). Поэтому варшавские начальники жаждут разместить заокеанских союзников прямо на белорусской границе. Не скрывает своего желания и Вильнюс: Прибалтике нужно больше военных США. Об этом заявил литовский премьер Саулюс Сквернялис.Данные игры сами по себе рискованны, а ведь они тянут за собой и проблему перемещения из Польши в Германию части американских ядерных арсеналов. В мае по теме высказалась посол США в Варшаве Джорджетт Мосбахер. Власти Речи Посполитой очень долго хранили молчание, пока по прошествии почти месяца шеф Бюро национальной безопасности Павел Солох не заявил, что вопрос не обсуждается. На днях чиновник опять повторял: правительство не ведет и не собирается вести переговоров по ядерному оружию. Однако выступления Солоха выглядят лихорадочной попыткой успокоить публику, особенно на фоне настойчивого приглашения дополнительных войск Соединенных Штатов.Москва внимательно следит за происходящим. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, встречаясь со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем, назвал действия НАТО в Польше и Прибалтике откровенно провокационными. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что, предоставляя территорию для войск третьих стран, Речь Посполитая создает угрозу и вынуждает Россию принимать меры. Слова Пескова пропустили мимо ушей, равно как и не услышали, что о катастрофе 1939 года написал Путин: «Последовавшая затем трагедия Польши — целиком на совести тогдашнего польского руководства…».Алексей Ткачук