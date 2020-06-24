Донбасс. Оперативная лента военных событий 25.06.2020

"За 24 мая со стороны вооруженных формирований Украины обстрелов не зафиксировано", - сообщили в представительстве.

Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.вЃЈвЃЈ- Лента военных событий в Новороссии за 24.06.202009:00Украинские силовики третьи сутки не открывают огонь по территории Луганской Народной Республики, заявили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.По данным представительства ЛНР в СЦКК, с 22 июня украинские силовики не нарушали режим тишины.