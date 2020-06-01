Венгры будут летать в космос и покупать газ в обход Украины

«Мы начнем торговые переговоры с осени следующего года. Наша цель состоит в том, чтобы достичь долгосрочного соглашения на три-пять лет, которое может быть отозвано в конце каждого пятилетнего периода. Это обеспечит наши долгосрочные поставки и гарантирует, что, если возникнут лучшие возможности или произойдет изменение на международном энергетическом рынке, соглашение может быть пересмотрено или отозвано».

«Все венгерские решения были приняты для соединения с национальной газопроводной системой посредством 15-километрового трубопровода через сербско-венгерскую границу. Это позволит с октября следующего года получать с южного направления 6 миллиардов кубов газа», — сообщил Сийярто.

«В российско-венгерском сотрудничестве мы хотим продолжить три крупных научно-исследовательских проекта, в которых технологический вклад венгерских компаний — промышленных компаний и ученых, уже существенен. В ближайшие четыре-пять лет эти технологические достижения достигнут той точки, когда эти приборы можно будет доставить на Международную космическую станцию для исследовательских целей. Наша цель, очевидно, состоит в том, чтобы иметь венгерского астронавта-исследователя в команде, которая доставит эти приборы на Международную космическую станцию».

Венгры скоро полетят в космос. 23 июня 2020 года Москву для этого посетил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто. Впрочем, главная цель визита, как всегда, — это покупка российского газа. По результатам визита Сийярто сообщил, что с октября текущего года по октябрь следующего Венгрия покупает 4,2 млрд кубометров российского газа. Об этом было подписано соглашение с «Газпромом». На это лето Венгрия уже закупила 2 млрд кубометров газа, транспортировка которого уже началась. Этот газ будут помещать в венгерские хранилища.Кроме того, на пресс-конференции в Москве венгерский министр сообщил:По словам министра, помимо переговоров об объемах поставок газа, расширение транспортных маршрутов его доставки также хорошо для Венгрии, поскольку «Турецкий поток» позволит ей закупать газ с южного направления уже с октября следующего года.Дальше Сийярто рассказал о желании венгров летать в космос. Для этого во вторник он встречался в Москве с генеральным директором «Роскоскоса» Дмитрием Рогозиным.По словам венгерского министра, в отношении развития космического сотрудничества политическая воля с обеих сторон ясна — т. е. со стороны Будапешта и Москвы. Венгерский министр сообщил:Третье направление визита министра Сийярто весьма актуально — это медицина в свете коронавируса. Венгерский министр отметил, что в двустороннем сотрудничестве может быть открыта новая возможность — это исследование вакцин и терапии против коронавируса. Он отметил, что в области здравоохранения, особенно в фармацевтической сфере, отношения между двумя странами очень развиты. Более пятой части венгерского экспорта в Россию приходится на фармацевтическую продукцию.Сийярто сообщил, что венгерский фармацевтический гигант — компания «Гедеон Рихтер» уже присутствует в России с производственной базой в несколько сотен миллионов евро. «Рихтер» смог сохранить свою долю на рынке во время кризиса и планирует инвестировать дополнительные 15 миллионов евро в свое производство в России.Министр сообщил, что еще одна венгерская компания, производящая медицинские инструменты и оборудование, уже активно работает на российском рынке.Программа визита в Москву министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петера Сийярто включала встречи: с генеральным директором «Роскоскоса» Дмитрием Рогозиным, министром здравоохранения Михаилом Мурашко, министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым, министром энергетики Александром Новаком, генеральным директором и совладельцем «Трансмашхолдинга» Кириллом Липой и совладельцем и председателем совета директоров этой компании Андреем Бокаревым. Контакты венгерского министра с руководством «Трансмашхолдинга» свидетельствуют о том, что венгерское руководство по-прежнему рассматривает возможность приобретения для метрополитена Будапешта новых подвижных составов из России.Дмитрий Семушин