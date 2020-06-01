Художественная выставка, посвященная 75-летию Победы, откроется в Галерее искусств 1 июля

Художественная выставка, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, откроется в Галерее искусств Луганского художественного музея 1 июля. Об этом ЛИЦ сообщил председатель Союза художников (СХ) ЛНР Артем Фесенко.

"Открываем выставку, посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Этот проект СХ ЛНР осуществляет совместно с Луганским художественным музеем и Министерством культуры, спорта и молодежи ЛНР. Выставка будет проходить в Луганске по адресу: улица Тараса Шевченко, 4, Галерея искусств. Открытие 1 июля в 14.00", - проинформировал он.

На выставке будут представлены около ста полотен как ветеранов Великой Отечественной войны, так и художников-современников. Фесенко отметил, что "соотношение старых и новых работ приблизительно 50/50".

"Каждый посетитель сможет получить памятный подарок от Союза художников – это наш календарь, посвященный 75-летию Победы, который мы презентовали несколько месяцев назад. Приходите, уйдете не с пустыми руками", - добавил председатель СХ.

25 июня — Луганск