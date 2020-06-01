Военкоматы из-за некомплекта призывают в ВСУ наркоманов и судимых – Народная милиция

Военные комиссариаты из-за низкого уровня укомплектованности 25-й бригады ВСУ призывают на службу судимых, а также состоящих на учете в наркологических и психдиспансерах. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"В целях повышения уровня укомплектованности бригады мобилизационный отдел проводит отбор граждан в военных комиссариатах Украины и вынужден призывать лиц, не имеющих соответствующих военных учетных специальностей, судимых и состоящих на учете в наркологических и психдиспансерах", - сказал он.

Официальный представитель оборонного ведомства Республики отметил, что, к примеру, "укомплектованность бригадной артиллерийской группы составляет 35%", а активное минирование местности бойцами бригады в зоне проведения так называемой операции объединенных сил связано, в том числе, с некомплектом, не позволяющим выполнять задачи по предназначению.

"В Днепропетровском областном военном комиссариате отмечено отсутствие 1 387 граждан, пребывающих в запасе и предписанных для доукомплектования 25-й бригады по причине их убытия в страны ЕС после смягчения карантинных мер", - рассказал Осадчий.

Он также добавил, что военный комиссар Днепропетровской области назначил проверку по факту слабой организации приписки и учета мобилизационного резерва в отношении начальника территориального центра комплектования личным составом.

Ранее Осадчий сообщал, что некомплект командного состава в подразделениях ВСУ в зоне проведения так называемой операции объединенных сил достигает 60%.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

25 июня — Луганск