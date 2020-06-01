Кооперация предприятий углепрома и других отраслей поможет трудоустроить жителей ЛНР – ОП

Развитие внутренней кооперации между предприятиями угольной, легкой и других отраслей промышленности даст жителям Республики возможность трудоустроиться и получать стабильный доход. Об этом заявил член комиссии по развитию экономического и агропромышленного сектора, предпринимательства и экологии Общественной палаты (ОП) ЛНР Дмитрий Юркин.

"Вследствие запущенной руководством ЛНР государственной программы внутренней кооперации между предприятиями угольной и легкой промышленности многие граждане Республики имеют возможность трудоустроиться и получать стабильный доход. А это и есть одна из главных задач Правительства ЛНР", – сказал Юркин.

Он добавил, что "на данный момент наши специалисты работают над привлечением во внутреннюю кооперацию и других предприятий Республики".

"На сегодняшний день, благодаря тому, что госпрограмма внутренней кооперации успешно стартовала, горняки нового государственного предприятия "Восток-уголь" обеспечены не только качественной спецодеждой, обувью и нательным бельем, но и другими необходимыми для комфортной работы предметами, такими как каски, шахтные светильники, респираторы", – рассказал общественник.

Он подчеркнул, что "еще одним немаловажным плюсом от внедрения программы является то, что теперь вся полученная прибыль будет оставаться на территории Республики, исключая возможность незаконных, непрозрачных действий, "откатов" и любых других коррупционных поставок за пределы государства".

"А это, в свою очередь, даст значительный прирост средств в государственную казну, расширив возможности Республики в области ремонта дорог, строительства новых заводов, интенсивного развития экономики в целом", – добавил Юркин.

Ранее Правительство ЛНР анонсировало программу по реорганизации угольной отрасли Республики, основные задачи которой определил глава ЛНР Леонид Пасечник. Правительство утвердило государственную целевую программу по содействию трудоустройству работников ликвидируемых убыточных предприятий, в рамках которой планируется выделить более 121 млн руб. на субсидии и дотации работодателям для создания новых рабочих мест, а также утвердило порядок предоставления субсидий и дотаций работодателям для трудоустройства работников ликвидируемых угольных предприятий. Кроме того, Правительство приняло постановления, регулирующие вопросы исчисления страхового стажа и досрочного назначения пенсии для лиц, высвобождаемых с ликвидируемых шахт.

25 июня — Луганск