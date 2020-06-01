Госбанк ЛНР выпустил памятный знак ко Дню профсоюзов Республики (ФОТО)

Фото: Марина Сулименко / ЛИЦГосударственный банк ЛНР выпустил памятный знак ко Дню профсоюзов Республики, а также в честь шестой годовщины создания Федерации профсоюзов (ФП) ЛНР. Об этом из главного офиса финучреждения, где состоялась презентация знака, передает корреспондент ЛИЦ.День профсоюзов Республики установлен указом главы ЛНР и отмечается ежегодно 27 июня. Именно в этот день в 2014 году была создана ФП ЛНР."Государственный банк совместно с Федерацией профсоюзов разработал и выпустил памятную монету, посвященную Дню профсоюзов, - сказал заместитель председателя по розничному бизнесу Госбанка ЛНР Игорь Брынкин. - Изготовлена памятная монета из меди, покрыта никелем с элементами позолоты, а также присутствует цветная эмаль".На аверсе изделия изображена эмблема ФП и надпись "Наша сила - в единстве", на реверсе – герб ЛНР и год изготовления. Памятный знак стоимостью 1 465 руб. выпущен тиражом 200 экземпляров. Приобрести его можно в отделениях Госбанка ЛНР."В преддверии шестой годовщины (создания ФП) было принято решение о создании знака. Мы обратились к друзьям из Госбанка, чтобы нам оказали в этом помощь. Нам пошли навстречу и поддержали нашу инициативу, за что мы очень благодарны, - сказал председатель ФП ЛНР Игорь Рябушкин. - Это очередная веха в истории профсоюзного движения ЛНР. Мы переживали и трудные времена, поэтому надо отметить и членов, и руководителей профсоюзных организаций, которые в тяжелое время не остались в стороне от проблем Республики, а совместными усилиями помогали их решать".Напомним, учредительная конференция, на которой была создана Федерация профсоюзов Луганской Народной Республики, состоялась 27 июня 2014 года в Луганске. В настоящее время ФП объединяет 37 отраслевых республиканских и территориальных профсоюзов, а также около двух тыс. первичных организаций. Общая численность профсоюзного актива – около 200 тыс. человек25 июня — Луганск