Киевские силовики установили 50 мин в лесном массиве у Счастья – Народная милиция

Киевские силовики установили 50 противопехотных мин в лесном массиве у Счастья. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"Невзирая на опасность для мирных граждан, группа инженерного обеспечения 25-й бригады установила в лесном массиве на южной окраине населенного пункта Счастье 50 противопехотных мин ПМН-2", - рассказал он.

Осадчий призвал жителей подконтрольных Украине территорий Луганщины воздержаться от посещения лесных и прибрежных районов во избежание причинения вреда жизни и здоровью.

"(Призываем) представителей международной организации жизнеобеспечения в опасных зонах HALO Trust, которая осуществляет свою деятельность в зоне "операции объединенных сил", обратить внимание на преступные действия силовиков, противоречащие Оттавскому договору (о запрете противопехотных мин – примечание ЛИЦ)", - добавил официальный представитель Народной милиции.

Ранее Осадчий сообщал, что военнослужащие ВСУ установили мины на автодорогах в районе Счастья.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

25 июня — Луганск