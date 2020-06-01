Адвокат сербского добровольца: дело против Чирича сфальсифицировано
По мнению защиты приговоренного к депортации в Сербию донбасского добровольца Горана Чирича, предъявленное ему на родине обвинение cфальсифицировано для того, чтобы появился повод к его экстрадиции, заявил корреспонденту адвокат серба. На фальсификации, по его мнению, указывает целый ряд фактов, которые делают выдачу Чирича сербской стороне необоснованной и противоречащей обязательствам Российской Федерации.
Как сообщалось ранее, в ростовском СИЗО более полугода содержится сербский доброволец Горан Чирич, задержанный по запросу Интерпола на границе ДНР и России в 2019 году. Сербия потребовала его выдачи из-за якобы совершенного им преступления — «злоупотребления положением должностного лица», что следует из запроса сербской стороны. Однако это обвинение является всего лишь поводом для экстрадиции ополченца с его последующим осуждением на родине за участие в войне на Донбассе. В частности, в обвинительном заключении, где Чирича уличают в злоупотреблении должностными полномочиями, на основании чего и требуют его выдачи, предоставлены сведения по опознанию одного из подозреваемых. Однако в отношении Горана Чирича аналогичных следственных действий, опознания хотя бы по фотографии произведено не было. Хотя подача документов на открытие счета в банке и получение в банке векселей лично осуществлялась лицом, выдававшим себя за Петровича Владимира (якобы за этим именем скрывался Чирич).
Обвинение, как отметил адвокат, содержит сведения, что 11 июня 2015 года квартиру первого обвиняемого обыскали и изъяли предметы, имеющие отношение к уголовному делу. «В то же время обвинение не содержит никакой информации, что аналогичные действия были произведены в месте проживания Чирича. Но, согласно материалам дела, лицо, изготовившее поддельные документы, получило в банке шесть векселей, в то время как передало первому обвиняемому лишь один. Вопрос — почему следствие не интересовало местонахождение оставшихся пяти?», — сказал адвокат.
Поскольку иных подтверждений соучастия Чирича Горана в рассматриваемом преступлении у Сербии нет, защита склоняется к выводу, что требование компетентных лиц Сербии в экстрадиции Чирича преследует иные цели, чем те, что указанны в запросе о выдаче. Он также обратил внимание на физическое состояние Чирича, которое «оставляет желать лучшего».
«При посещении СИЗО я заметил, что у Чирича Горана затруднено дыхание, а сбивчивая речь сопровождается кашлем. На мой вопрос о том, «оказывается ли ему медицинская помощь в полном объеме», мой подзащитный ответил отрицательно.
Чирич обладает рядом хронических заболеваний, которые в случае ненадлежащей медицинской помощи создадут реальную угрозу его жизни и здоровью. Со слов Горана Чирича, он настаивал на своей госпитализации в целях объективного обследования своего состояния здоровья в независимом медицинском учреждении. Но данная просьба была оставлена без удовлетворения. Передача ему лекарств не представляется возможной, так как отсутствует рецепт, выписанный медчастью СИЗО-1 в необходимости получения Гораном Чиричем лекарств, помимо тех, что ему предоставляются по месту нахождения», — рассказал адвокат.
Защитой было подано заявление в СИЗО с просьбой предоставить сведения о проводимых осмотрах, лечебно-диагностических мероприятиях в отношении Чирича, но в настоящее ответ так и не был получен.
Кристина Мельникова
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