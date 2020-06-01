Адвокат сербского добровольца: дело против Чирича сфальсифицировано

По мнению защиты приговоренного к депортации в Сербию донбасского добровольца Горана Чирича, предъявленное ему на родине обвинение cфальсифицировано для того, чтобы появился повод к его экстрадиции, заявил корреспонденту адвокат серба. На фальсификации, по его мнению, указывает целый ряд фактов, которые делают выдачу Чирича сербской стороне необоснованной и противоречащей обязательствам Российской Федерации.Как сообщалось ранее, в ростовском СИЗО более полугода содержится сербский доброволец Горан Чирич, задержанный по запросу Интерпола на границе ДНР и России в 2019 году. Сербия потребовала его выдачи из-за якобы совершенного им преступления — «злоупотребления положением должностного лица», что следует из запроса сербской стороны. Однако это обвинение является всего лишь поводом для экстрадиции ополченца с его последующим осуждением на родине за участие в войне на Донбассе. В частности, в обвинительном заключении, где Чирича уличают в злоупотреблении должностными полномочиями, на основании чего и требуют его выдачи, предоставлены сведения по опознанию одного из подозреваемых. Однако в отношении Горана Чирича аналогичных следственных действий, опознания хотя бы по фотографии произведено не было. Хотя подача документов на открытие счета в банке и получение в банке векселей лично осуществлялась лицом, выдававшим себя за Петровича Владимира (якобы за этим именем скрывался Чирич).Обвинение, как отметил адвокат, содержит сведения, что 11 июня 2015 года квартиру первого обвиняемого обыскали и изъяли предметы, имеющие отношение к уголовному делу. «В то же время обвинение не содержит никакой информации, что аналогичные действия были произведены в месте проживания Чирича. Но, согласно материалам дела, лицо, изготовившее поддельные документы, получило в банке шесть векселей, в то время как передало первому обвиняемому лишь один. Вопрос — почему следствие не интересовало местонахождение оставшихся пяти?», — сказал адвокат.Поскольку иных подтверждений соучастия Чирича Горана в рассматриваемом преступлении у Сербии нет, защита склоняется к выводу, что требование компетентных лиц Сербии в экстрадиции Чирича преследует иные цели, чем те, что указанны в запросе о выдаче. Он также обратил внимание на физическое состояние Чирича, которое «оставляет желать лучшего».«При посещении СИЗО я заметил, что у Чирича Горана затруднено дыхание, а сбивчивая речь сопровождается кашлем. На мой вопрос о том, «оказывается ли ему медицинская помощь в полном объеме», мой подзащитный ответил отрицательно.Чирич обладает рядом хронических заболеваний, которые в случае ненадлежащей медицинской помощи создадут реальную угрозу его жизни и здоровью. Со слов Горана Чирича, он настаивал на своей госпитализации в целях объективного обследования своего состояния здоровья в независимом медицинском учреждении. Но данная просьба была оставлена без удовлетворения. Передача ему лекарств не представляется возможной, так как отсутствует рецепт, выписанный медчастью СИЗО-1 в необходимости получения Гораном Чиричем лекарств, помимо тех, что ему предоставляются по месту нахождения», — рассказал адвокат.Защитой было подано заявление в СИЗО с просьбой предоставить сведения о проводимых осмотрах, лечебно-диагностических мероприятиях в отношении Чирича, но в настоящее ответ так и не был получен.Кристина Мельникова