Аграрии Республики начали уборочную кампанию – Минсельхоз

Аграрии Республики начали уборочную кампанию 2020 года. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия ЛНР.

"В Республике начата уборочная кампания сельскохозяйственных культур 2020 года", – говорится в сообщении.

В Министерстве уточнили, что "ООО (общество с ограниченной ответственностью) "Семена Луганщины" на землях, территориально относящихся к Луганску и отдельным территориям Станично-Луганского района ЛНР, начало уборку озимого ячменя сорта Достойный".

"Работы по уборке урожая ведутся с соблюдением всех агротехнических сроков, а также в соответствии с требованиями правил противопожарной безопасности и охраны труда", – добавили в ведомстве.

Ранее в Минсельхозе сообщали, что осенью 2019 года аграрии ЛНР засеяли озимыми культурами под урожай 2020 года на 3,5% больше площадей, чем в предыдущем году.

25 июня — Луганск